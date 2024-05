Arena do Grêmio e Beira-Rio têm lama, peixe e entulho após enchente; veja fotos

Porto Alegre

A Arena do Grêmio e o Beira-Rio passam por processos de limpeza e recuperação após os estragos causados pela enchente de proporções históricas em Porto Alegre. A inundação danificou os gramados, além de outras estruturas, nos estádios da dupla Gre-Nal.

Fotos divulgadas nesta sexta-feira (31) pela assessoria de comunicação da Arena do Grêmio mostram que espaços internos do complexo esportivo ficaram repletos de barro.

O gramado apresenta uma coloração marrom, bem diferente do verde esperado para um campo de futebol. Até um peixe aparece em uma foto de um espaço interno —veja galeria de imagens dos dois estádios abaixo.

Beira-Rio (à esquerda) e Arena do Grêmio (à direita) têm estragos após enchente em Porto Alegre - Daniel Marenco/Sport Club Internacional e Emanuel Prestes/Arena do Grêmio

A administração da arena fala em "danos significativos em diversas áreas" e promete "esforços intensos" para a retomada. Também diz que o gramado está sendo avaliado pela empresa responsável, mas declara que o processo é "complexo". A arena afirma que aguarda uma resposta sobre o prazo para a recuperação.

"Paralelamente, está sendo realizado um hidrojateamento em todo o sistema de canalização da arena, uma medida essencial para a limpeza profunda, também, das infraestruturas subterrâneas", afirma a administração do estádio.

O Internacional, por sua vez, prevê retomar em agosto a operação de todo o complexo do Beira-Rio, segundo informações atualizadas pelo clube na quinta (30).

Fotos divulgadas pela instituição mostram a retirada de materiais danificados do estádio. A projeção colorada é concluir o processo de limpeza até o fim de junho.

Segundo o Inter, o plantio da grama de inverno começou nesta semana no Beira-Rio. O clube ainda afirma que equipes atuam para tentar reestabelecer o abastecimento de água e luz.

O centro de treinamentos colorado, o CT Parque Gigante, segue com alagamentos. A limpeza local começou na quinta. A previsão do Inter é de que a recuperação do CT ocorra em 120 dias. O centro de treinamentos fica junto ao lago Guaíba, que inundou Porto Alegre.

Com os estádios fora de operação, a dupla Gre-Nal retomou os jogos nesta semana fora do Rio Grande do Sul. O Inter perdeu de virada para o Belgrano (ARG), por 2 a 1, na terça-feira (28). A partida, válida pela Copa Sul-Americana, ocorreu na Arena Barueri, na Grande São Paulo.

O Grêmio entrou em campo um dia depois, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Em duelo da Copa Libertadores, o Tricolor venceu o The Strongest (BOL) com uma goleada de 4 a 0.

Nos últimos dias, a imprensa gaúcha levantou a possibilidade de a dupla Gre-Nal dividir estádio e centro de treinamentos, algo incomum na história dos rivais.

Isso poderia ocorrer porque se espera que o Beira-Rio seja liberado antes da Arena e que o CT gremista (Luiz Carvalho) esteja apto antes do colorado (Parque Gigante).

Assim, em um eventual cenário, Inter e Grêmio jogariam no Beira-Rio e usariam a estrutura tricolor para treinos.

A arena fica em uma região de Porto Alegre que abrange os bairros Farrapos e Humaitá, na zona norte. Trata-se de uma das áreas mais castigadas pela tragédia climática na cidade. No começo desta semana, os bairros seguiam alagados, enquanto a água já havia baixado em locais como o centro.