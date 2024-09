Paris 'rebatiza' estações do metrô para homenagear Los Angeles-2028

Paris

Seis estações do metrô de Paris mudaram de nome nesta quinta-feira (12), quatro dias após o encerramento das Paralimpíadas. Trata-se, porém, de uma iniciativa bem-humorada, por apenas 24 horas, para homenagear Los Angeles, nos EUA, sede dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2028.

Para a brincadeira, foram escolhidas estações cujos nomes lembram vagamente os de praias e localidades famosas da Califórnia. Assim, a estação Saint-Michel ganhou placas com o nome de "Santa Monica"; Malesherbes, "Malibu"; Grands Boulevards, "Hollywood Boulevard"; Belleville, "Beverly Hills"; L'Haÿ-les-Roses, "Melrose"; e Olympiades, "Olympiades Los Angeles".

Estação Saint-Michel, em Paris, ganhou placas de "Santa Mônica"; durante 24 horas, estações da capital da França foram rebatizadas com nomes de praias e localidades da Califórnia, em referência à próxima sede das Olimpíadas - André Fontenelle/Folhapress

Da mesma forma, está previsto que estações do metrô de Los Angeles ganhem nomes provisórios alusivos à França: Downtown Santa Monica vai virar "Saint-Germain-des-Prés", Chatsworth será rebatizada como "Champs-Elysées", Watts Tower se transformará em "Tour Eiffel" e Monrovia, "Montmartre".

Semanas antes dos Jogos, iniciativa parecida tinha sido feita pelo metrô de Paris, rebatizando estações com nomes dos esportes olímpicos em francês. Sèvres-Babylone virou "Sèvres-Badminton", Victor-Hugo passou a ser "Victor Judo" e Nation, "Natation", entre outras.

O programa olímpico de Paris teve como destaque a estreia do breaking e do caiaque cross, além do novo formato da escalada esportiva —com competições separadas para as modalidades boulder/guiada e velocidade.

Em Los Angeles-2028, as novidades são pelo menos cinco: beisebol/softbol, críquete, flag football (futebol americano de bandeira), lacrosse e squash.