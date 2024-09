Paralímpicos propõem manter 'agitos' no Arco do Triunfo

Saint-Denis

O diretor de marca e comunicação do Comitê Paralímpico Internacional, Craig Spence, defendeu nesta segunda-feira (2) que se discuta a permanência no Arco do Triunfo dos "agitos", o equivalente paralímpico dos anéis olímpicos.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, anunciou no sábado (31) que os anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel em junho não sairão mais de lá. Porém, não fez menção aos agitos, instalados no topo do Arco do Triunfo, na avenida dos Champs-Élysées, a principal de Paris.

Agitos no Arco do Triunfo, em Paris - Bob Martin /AFP

"Acho que os agitos também são merecedores de inclusão no debate. Eles ficaram absolutamente espetaculares no Arco do Triunfo", disse o britânico Spence, ressalvando: "Sei que provavelmente não vai ser o local definitivo deles, mas não esqueçamos que são dois grandes eventos esportivos, Olimpíadas e Paralimpíadas, organizados em conjunto por Paris-2024."

Questionado pela Folha se falava em caráter pessoal ou em nome do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Spence esclareceu que o assunto ainda não foi abordado formalmente pelo IPC junto à prefeitura de Paris.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Paris ainda não havia se manifestado até a publicação deste texto.