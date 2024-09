Rodrygo critica oscilação da seleção, 'é um grupo novo', diz

São Paulo

Com um gol do atacante Rodrygo, do Real Madrid, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0 na noite de sexta-feira (6), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e, mesmo não tendo feito uma grande apresentação, em especial no segundo tempo, encerrou a incômoda sequência negativa nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos compromissos no fim do ano passado, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil engatou uma série inédita de três derrotas consecutivas, contra Argentina, Colômbia e Uruguai.

"Foi importante, precisavámos da vitória, era o objetivo independentemente de jogar bem ou não", disse Rodrygo. "Sabíamos que seria difícil. É sempre difícil no começo da temporada, com viagem longa, não tivemos muitos dias para treinar, é um grupo novo", acrescentou.

Rodrygo sofre com a marcação de Jeremy Sarmiento durante partida contra o Equador - Mauro Pimentel - 6.set.24/AFP

Apesar de feliz por seu gol, o atacante fez um alerta sobre a atuação do Brasil. "O Equador dominou em alguns momentos, isso não pode acontecer, ainda mais na nossa casa. Vamos melhorar e ganhar o próximo jogo", afirmou.

Com dez pontos, o Brasil subiu para a quarta colocação nas Eliminatórias, atrás de Argentina, Uruguai e Colômbia. Na próxima terça-feira (10), a equipe de Dorival Júnior encara o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção.