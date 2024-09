Ex-astro da NFL rebate critica de LeBron sobre gramado da arena do Corinthians

São Paulo

LeBron James, astro do basquete americano, criticou o gramado da Neo Química Arena nesta sexta-feira (6) enquanto acompanhava a partida entre Eagles e Packers, a primeira da NFL realizada no Brasil.

"Cara, esse campo é uma m...", escreveu o jogador dos Lakers nas redes sociais, culpando o gramado pelos escorregões dos jogadores de ambos os times ao longo do confronto.

JJ Watt, ex-astro da NFL, ponderou as críticas feitas por LeBron e citou as diferenças dos jogos da NFL com as partidas de futebol.

Jogadores de Eagles e Packers durante partida da NFL na arena do Corinthians - Rubens Cavallari/Folhapress

"Os campos de futebol são feitos para velocidade e agilidade. Corpos menores deslizando pela superfície com contato mínimo. Eles não estão devidamente condicionados para ter a força do tamanho dos jogadores da NFL cortando, empurrando e conduzindo todo o jogo sobre eles. Isso [os escorregões] é comum em jogos internacionais", disse Watt.

Vale lembrar que, antes de realizar a partida no estádio em Itaquera, representantes da NFL fizeram diversas visitas ao estádio e o consideram ideal para receber a primeira partida da liga na América do Sul.