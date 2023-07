Concurso Olhares da Filantropia 2023 anuncia vencedores

São Paulo (SP)

O concurso Olhares da Filantropia anunciou nesta quarta-feira (26), em São Paulo, as melhores fotografias da sua edição de 2023. São 11 fotos que retratam iniciativas de políticas públicas e ações solidárias em quatro categorias: saúde, educação, assistência social e solidariedade.

Organizado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF), com a coordenação de Carlo Cirenza, o concurso visa dar visibilidade às imagens que melhor ilustrem a garantia de direitos dos cidadãos brasileiros.

Profissionais de saúde levam à aldeia Kaingang Gyró, localizada na colônia de Pelotas (RS), as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 - Michel Corvello

Na categoria saúde, a foto vencedora retrata a chega da vacina contra a Covid-19 à na aldeia Kaingang Gyró, localizada na colônia de Pelotas (RS).

Registrada em 21 de janeiro de 2021, fase aguda da pandemia, a cena mostra o Cacique Pedro Salvador, caminhando ao lado dos profissionais de saúde em direção à moradia dos indígenas. O clique é do jornalista Michel Corvello Martins, 29, de Cristal (RS).

Ballet Paraisópolis, após ficar vários meses sem aulas presenciais; a foto mostra volta à rotina de ensaios após vários meses sem aulas presenciais devido à pandemia - ESTADÃO CONTEÚDO

A foto vencedora na categoria educação frisou o momento em que um aluno do Ballet Paraisópolis, bairro da zona sul de São Paulo, voltava em 4 de agosto de 2020 à rotina de ensaios após vários meses sem aulas presenciais.

O clique é do repórter fotográfico do Jornal O Estado de S.Paulo, Tiago Queiroz. As bailarinas e os bailarinos são jovens da comunidade, que ensaiam usando parte do espaço do antigo Centro Dia de Idosos do bairro, uma espécie de "QG" de combate ao Coronavírus, nos anos duros de pandemia de Covid-19.

Na foto as irmãs Vanda Vicente de Souza, de 84 anos (de vestido vermelho e branco) e Neusa Vicente de Souza, de 80 anos recebem visita de profissionais do Programa de Assistência ao Idoso (PAI), da prefeitura de São Paulo - Tiago Queiroz/ Estadão Conteúdo

Tiago Queiroz também foi vencedor na categoria solidariedade. A fotografia que lhe rendeu o segundo título nesta mesma edição do concurso mostra duas irmãs idosas

Vanda Vicente de Souza, 84, (no centro) e Neusa Vicente de Souza, 80, recebem a visita das cuidadoras do Programa de Assistência ao Idoso (PAI). A iniciativa municipal ligada ao SUS surgiu para atender idosos nas suas necessidades mais básicas, como ir ao supermercado, além de oferecer cuidados médicos. Na imagem premiada, elas recebem lembrancinhas de Natal.

Foto vencedora da categoria assistência social mostra o padre Júlio Lancellotti entregando pão a uma pessoa em situação de rua - Daniel Kfouri

Daniel Kfouri é autor da fotografia vencedora na categoria assistência social. O fotógrafo paulistano acompanhava o trabalho do padre Júlio Lancellotti junto a pessoas em situação de rua quando flagrou o momento em que o religioso entregou um pão a um homem.

A ação ocorreu em 4 de maio de 2021, dia em que o país registrou 3.025 mortes por Covid-19 e totalizou 411.854 óbitos desde o início da pandemia. Durante a pandemia o padre distribuiu em média 600 pães por dia nas ruas da cidade.

Por terem obtido o primeiro lugar em cada categoria, os fotógrafos receberam uma premiação no valor de R$ 3 mil cada um. O concurso também premiou os trabalhos que ficaram em segundo e terceiro lugares, com R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Os finalistas foram avaliados por um júri formado por nomes de referência na fotografia nacional e internacional. Entre eles, Paulo Lima, Solon Ribeiro, Lula Sampaio, Carlos Carvalho, Sinara Sandri e Denise Camargo.