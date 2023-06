Especialistas internacionais debatem mudanças sistêmicas em webinar

São Paulo

A Stanford Social Innovation Review Brasil realiza nesta quarta-feira (21) webinar com palestrantes internacionaisque vão discutir o tema "Aprofundar relações para Mudar os Sistemas".

O evento que irá abordar práticas transformadoras de cenários sociais a partir das relações.

Parceira do Prêmio Empreendedor Social, a Stanford Social Innovation Review Brasil foi lançada em 2022 e já se torno uma referência entre as publicações sobre impacto social no país.

Transmitido online, o encontro irá apresentar projetos de destaque de organizações sociais da América Latina e contará com a presença membros do Collective Change Lab (CCL), organização sem fins lucrativos que inova com abordagens de colaboração radical para o desenvolvimento humano e o progresso social e ambiental.

Entre os palestrantes internacionais estão John Kania, diretor executivo do CCL, com mais de 30 nos de atuação como pesquisador, líder visionário do setor social nos Estados Unidos.

O webinar conta também com a participação de Kateherine Milligan, ex diretora executiva da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social, e de Juanita Zerda, ambas diretoras do CCL.

Os três são os autores do artigo mais lido da revista em 2022 sobre a temática explorada no seminário online.

Com tradução em tempo real, os debates trazem a visão dos autores sobre as cinco abordagens registradas no artigo para transformações sistêmicas: engajar em um trabalho relacional profundo, atender à mudança interna e externa, cultivar um espaço para a cura e transformar as dinâmicas de poder.

Além dos palestrantes internacionais, os brasileiros Cássio Aoqui, Tiana Vilar Martins e Vanessa Prata, autores do artigo "A Emergência das Relações que Possibilitam Mudanças Sistêmicas", vão apresentar casos de organizações brasileiras que trabalham com abordagens inovadoras para a mudança de sistemas.

Ao longo de seus 20 anos, a SSIR tornou-se referência mundial no campo da inovação social, com o propósito de promover, informar e inspirar pessoas e organizações dedicadas à transformação social. E, na caixa de ressonância que queremos ser, a parceria com o Prêmio Empreendedor Social é uma forma de disseminar trabalhos inovadores para problemas cada vez mais complexos.

O evento acontece a partir das 14 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Sobre a parceria com o Prêmio Empreendedor Social 2023, Carolina Martinez, diretora da SSIR Brasil, afirma que é uma maneira de somar forças à valorização do ecossistema de impacto.