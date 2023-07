Plataforma que amplia oferta de reformas a baixo custo ganha prêmio internacional

São Paulo (SP)

A Vivenda, negócio social criado com a missão de promover melhoria habitacional para pessoas em vulnerabilidade, conquistou neste mês o prêmio Prácticas Inspiradoras en Vivienda y Hábitat, concedido pela Habitat for Humanity International.

O reconhecimento se deu pelo lançamento da Plataforma Vivenda, um sistema que permite que empresas executem obras de reformas com mais eficiência.

Segundo Fernando Assad, cofundador da Vivenda e vencedor do Prêmio Empreendedor Social, a plataforma permite a colaboração entre os atores deste setor, grande desafio no mercado de reformas populares.

"Esse é um cenário que precisa de atores de distintos campos, com diferentes expertises para fazer a agenda avançar", explica. Com o lançamento do sistema, as empresas passaram a ter acesso a fornecedores, executores e financiadores em um único local.

Outra vantagem propiciada pela tecnologia é uma melhor gestão dos recursos investidos por parte dos patrocinadores das obras.

"Os investidores têm o que classificamos como controle de finalidade; dessa forma, garante-se que o dinheiro foi de fato para a obra e não usado para outra finalidade", diz Assad.

De acordo com o IBGE, dos 69 milhões de domicílios no país, 51 milhões são das classes C, D, e E. Desse montante, 41 milhões demandam soluções de reformas habitacionais, sendo que 25 milhões constituem moradias inadequadas, segundo a Vivenda.

A melhoria habitacional está diretamente relacionada à qualidade de vida da população. Estudos de impacto socioambiental demonstram que morar em uma habitação com um piso adequado promove, por exemplo, a redução de 49% dos casos de diarreia; de 78% das infestações parasitárias; e de 81% na incidência de anemia,

A Vivenda foi criada em 2014 como resposta à necessidade de soluções para o déficit qualitativo da habitação. Nos anos iniciais, o negócio social focava na execução de obras de reformas para levar conforto, segurança e orgulho do próprio lar a quem necessitasse.

Em 2019, mudou seu modelo de negócio e deixou de ser a executora das obras para focar em tecnologia. A mudança veio após a participação em um programa de aceleração da IKEA Social Entrepreneurship e da Ashoka, voltado a apoiar empreendedores sociais com soluções inovadoras para resolver desafios sistêmicos.

"O programa nos ajudou a entender que o papel da Vivenda é o de um estruturador do sistema, ou seja, atuamos para potencializar conexões por meio das soluções que criamos", diz Assad.

Essa é a segunda vez que a Vivenda ganha o prêmio da Habitat for Humanity International. Em 2018 foi reconhecida pelo lançamento de sua primeira debênture de impacto social. A nova premiação será entregue em 31 de julho, em Bogotá, na Colômbia.

Com a nova plataforma, Assad espera que famílias de diversos países possam ser beneficiadas com melhoria habitacional.

"A ideia é que mais atores possam jogar o jogo da melhoria habitacional e conseguir escalar de forma mais rápida a solução para todo o mundo", conclui o empreendedor social.