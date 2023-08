Evento no Rio discute investimento de impacto na América Latina

São Paulo (SP)

A segunda edição da Conferência Latimpacto teve início nesta segunda-feira (28) no Rio de Janeiro, reunindo investidores e especialistas da área socioambiental na area socioambiental para tratar de investimento de impacto na América Latina.

O encontro internacional terá a participação Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Natalye Paquin, dirigente da Rockefeller Foundation, e Sérgio Diazgranados, presidente do CAF -Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Na programação, a conferência prevê visitas a instituições locais como o BNDES, Fiocruz e outras - Divulgação

Entre as pautas estão impacto corporativo e ESG; equidade racial, de gênero e de pessoas com deficiência; migração; mudanças climáticas com foco na Amazônia; colaboração em rede; e investimento de impacto.

Além das palestras, o primeiro dia da conferência Impact Minds: Standing Together (Mentes de Impacto: Pemanecendo Juntos, em tradução livre) inclui visitas à ONGs, como Banco da Providência, e a instituições como o BNDES e a Fiocruz.

O objetivo é uma imersão ds participantes na realidade local. "Queremos promover uma experiência diferente, usando a nossa capacidade de reunir diversos stakeholders com um objetivo comum: promover impacto para resolver os problemas que nossa sociedade e o planeta exigem", diz Carolina Suárez, CEO da Latimpacto.

A Latimpacto é uma rede que reúne cerca de 200 financiadores e 1.100 associados que fornecem capital financeiro, humano e intelectual. A missão é maximizar o impacto de projetos por meio de dois pilares: conexões estratégicas e conhecimento.

Com inscrições encerradas, o evento acontece até quarta-feira (30) no Hotel Prodigy Santos Dumont. A programação completa e outras informações podem ser consultadas no site: https://impactminds.com.br/pt/