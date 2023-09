Bruno Gagliasso anuncia finalistas em Inovações para o Século 21 no Prêmio Empreendedor Social

São Paulo (SP)

O ator Bruno Gagliasso é um dos embaixadores da Escolha do Leitor na 19ª edição do Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha e Fundação Schwab. O artista apresenta as três finalistas da categoria Inovações para o Século 21 e convida a votar e doar na plataforma online.

Água Camelo, Estante Mágica e Sindona chegaram à final e concorrem com outras seis iniciativas na votação popular, disponível em folha.com/escolhadoleitor2023.

"São três histórias incríveis de inovação social em educação, habitação e acesso à água", diz Gagliasso em vídeo para engajar apoiadores.

Bruno Gagliasso é embaixador da categoria Inovações para o Século 21 no Prêmio Empreendedor Social 2023 - Netflix

Leitores da Folha e internautas podem conhecer e se inspirar com os 9 finalistas que trazem soluções inspiradoras e respostas para os desafios socioambientais do século 21.

São três categorias: Inovações para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram. A categoria apoiada por Gagliasso reconhece iniciativas conectadas com grandes agendas do nosso tempo e com os 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU em territórios vulneráveis, periferias e biomas ameaçados.

A Água Camelo leva água potável para comunidades na Amazônia, no semiárido e nas periferias por meio de kit com filtro portátil ou central de filtragem para uso familiar e comunitário, solução simples e barata para evitar doenças de veiculação hídrica.

A Estante Mágica estimula estudantes a escrever livro em plataforma educacional gratuita usada por 7.000 escolas parceiras no país, democratizando o processo de escrita e aprendizagem com publicação de 2,5 milhões de ebooks.

E a Sindona inova no setor de habitação para baixa renda ao transformar zonas periféricas com projetos de moradia popular que ganham cores, piscinas e jardins em áreas antes degradadas."Vocês sabem do meu envolvimento e do meu engajamento com causas que podem transformar a realidade do nosso país", reforça o embaixador.

Os vencedores da Escolha do Leitor –tanto em número de votos como em volume de doações– serão anunciados na cerimônia de premiação do Empreendedor Social, em 24 de outubro, no Teatro Porto Seguro, com transmissão pela TV Folha.

Na mesma data, serão conhecidos os três finalistas, um por categoria, indicados por júri de especialistas e personalidades.

A plataforma de votação e doação é resultado de uma parceria da Folha com Doare, Movimento Arredondar e PagBank PagSeguro.

O Empreendedor Social 2023 tem patrocínio de Gerdau, Ambev, Coca-Cola, Liberta, Vedacit, CNI, Sesi/Senai e VR. Tem apoio da Porto e conta com parceria estratégica de Ashoka, ESPM, FDC, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.