Bruno Gagliasso, Cleo e Djamila Ribeiro são padrinhos da Escolha do Leitor

São Paulo

O ator Bruno Gagliasso, a atriz e cantora Cleo e a filósofa Djamila Ribeiro são padrinhos das causas que chegaram à final do Prêmio Empreendedor Social 2023. Eles têm a missão de engajar o público na Escolha do Leitor, etapa de votação popular do concurso.

Cada embaixador representará uma categoria da premiação, emprestando sua voz para iniciativas inovadoras em educação, habitação, acesso à água e inclusão de mulheres, quilombolas e refugiados.

Cleo, Djamila Ribeiro e Bruno Gagliasso são embaixadores do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Leo Fagherazzi/Netflix/Flavio Teperman

Bruno Gagliasso apresenta os finalistas de Inovações para o Século 21; Cleo faz campanha para os finalistas de Inclusão Social e Produtiva; enquanto Djamila Ribeiro, também colunista da Folha, pede votos para a iniciativas da categoria Soluções que Inspiram.

Os padrinhos publicarão vídeos em colaboração com os perfis da Folha nas redes sociais. A proposta é ampliar o engajamento e dar mais visibilidade às iniciativas, numa plataforma que promove a cultura de doação.

Até 20 de outubro, leitores e internautas podem votar quantas vezes quiserem e escolher seus preferidos entre os 9 finalistas da premiação. E também podem fazer doações para apoiar as soluções inovadoras que chegaram à final nesta 19a edição da premiação realizada pela Folha e pela Fundação Schwab.

Com doações a partir de R$ 5 no site folha.com/escolhadoleitor2023 é possível fortalecer empreendedores que respondem aos desafios socioambientais do país.

Os vencedores da Escolha do Leitor e também os indicados pelo júri na premiação serão anunciados em 24 de outubro, durante a cerimônia de premiação no Teatro Porto Seguro em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Folha.

O Prêmio Empreendedor Social tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.