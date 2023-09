Empreendedor Social anuncia as 9 iniciativas finalistas em 2023

São Paulo

Entre os finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2023 estão líderes de redes que apoiam empreendedoras, mulheres negras, quilombolas e refugiados.

Entre os 348 inscritos no concurso deste ano, foram selecionados também CEOs de negócio de impacto em habitação popular e educação.

O concurso reconhece ainda líderes de startups de impacto socioambiental que promovem dignidade menstrual, acesso à água e reciclagem de resíduos.

Estes são os finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Renato Stockler/Folhapress

A diversidade de soluções para alguns dos maiores desafios deste século marca a 19a edição da premiação realizada desde 2005 pela Folha e pela Fundação Schwab, uma das comunidades do Fórum Econômico Mundial. Neste ano, o concurso tem três categorias: Inovação para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram.

A categoria Inovação para o Século 21 tem como finalista Bruno Sindona, CEO da construtora e incorporadora Sindona, que muda o padrão das moradias para baixa renda.

Ele concorre com João Piedrafita e Rodrigo Belli, fundadores da startup Água Camelo, que garante acesso a água tratada em comunidades ribeirinhas e periféricas Brasil afora.

E o terceiro selecionado na categoria é Robson Melo, fundador da Estante Mágica, edtech que disponibiliza uma plataforma gratuita para crianças e adolescentes aprenderem escrevendo e publicando seus próprios livros.

Entre os líderes de destaque e finalistas em Inclusão Social e Produtiva está Ana Fontes, à frente da Rede Mulher Empreendedora e responsável pela construção da maior plataforma de empoderamento feminino do país.

A gaúcha Raíssa Assmann Kist chegou à final com a Herself, que transforma presídios em unidades produtivas de bioabsorventes para levar renda e dignidade menstrual para mulheres encarceradas e em vulnerabilidade.

A terceira finalista na categoria é Saville Alves, com a Solos, startup fundada na Bahia para promoção de inclusão de catadores por meio de uma estratégia de lixo zero em grandes eventos.

Na categoria Soluções que Inspiram, Ananias Viana e Jucilene Jovelino foram selecionados como líderes da Rede Cidadania Quilombola, que congrega 18 quilombos na Bahia na busca por direitos e promoção de arranjos produtivos e geração de renda.

Eles concorrem com Aline Odara, que colocou de pé o Fundo Agbara, o primeiro voltado para mulheres negras, e com Fernando Rangel, líder de uma rede de voluntários que dá suporte para refugiados até que ganhem autonomia em solo brasileiro.

"É um prazer conhecer o trabalho destes nove finalistas, empreendedores sociais que continuam inovando de modo sustentável e inclusivo para servir a todos ao seu redor e também para criar um impacto global", afirma Hilde Schwab, presidente e cofundadora da Fundação Schwab.

Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha, também destaca os perfis selecionados em 2023, assim como a importância da premiação.

"Gostaria de parabenizar a todos os candidatos que chegaram à final como exemplos de abordagem sistêmica, ação colaborativa e influência em políticas públicas com iniciativas que atuam para quebrar o ciclo de pobreza e exclusão no país", destaca Dávila.

A cerimônia de premiação será realizada em 24 de outubro no Teatro Porto Seguro, em São Paulo.

É quando serão anunciados os vencedores em cada categoria. Eles são escolhidos por um júri composto por atores de destaque no ecossistema de impacto social no Brasil e no mundo.

Todos os finalistas concorrem ainda ao Troféu Escolha do Leitor, categoria popular que elege a iniciativa preferida do público da Folha. A votação será aberta nesta segunda-feira (18) e vai até 20 de outubro.

A Escolha do Leitor é também plataforma de captação de doações para as iniciativas reconhecidas a cada ano, numa parceria da Folha com Doare, PagBank e Movimento Arredondar.

O Empreendedor Social é porta de entrada para a Rede Folha, composta por finalistas e vencedores do prêmio, e também para a rede internacional de empreendedores socioambientais conectada com o Fórum Econômico Mundial.

Em janeiro, no encontro anual em Davos, o brasileiro Tasso Azevedo foi anunciado como um dos Inovadores Sociais do Ano por seu trabalho à frente do MapBiomas, rede que monitora o clima e o uso da terra, com o qual concorreu ao Empreendedor Social em 2022.

A Folha submeterá três nomes entre finalistas e vencedores desta edição ao conselho da Schwab, que irá escolher o brasileiro a figurar entre os Inovadores Sociais de 2024.

Além de visibilidade e chancela, finalistas e premiados acessam a pacote de benefícios que ultrapassa R$ 400 mil, entre cursos e mentorias, oferecidos pelos 28 parceiros.

O Prêmio Empreendedor Social tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI/Sesi/Senai e VR.

Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL, além de 14 parceiros institucionais e 7 de divulgação.