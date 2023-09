Escolha seu favorito entre os 9 finalistas do Empreendedor Social 2023

São Paulo

Desde a segunda-feira (18), o público pode participar da Escolha do Leitor, categoria de voto popular do Prêmio Empreendedor Social 2023.

Até 20 de outubro, leitores e internautas têm a oportunidade de escolher suas iniciativas preferidas entre os 9 finalistas da premiação.

E também podem fazer doações para apoiar as soluções inovadoras que chegaram à final nesta 19a edição da premiação realizada pela Folha e pela Fundação Schwab.

Finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Renato Stockler/Folhapress

Com doações a partir de R$ 5 no site folha.com/escolhadoleitor2023 é possível fortalecer empreendedores que respondem aos desafios socioambientais do país. São iniciativas em educação, habitação, acesso água e inclusão de mulheres, quilombolas e refugiados.

A ideia de contribuir com o trabalho das finalistas surgiu em 2020 para mitigar os impactos da pandemia entre os mais vulneráveis.

Assim, além do reconhecimento chancelado pelo prêmio, os empreendedores sociais também passam a contar com o apoio da sociedade às suas causas, fortalecendo ainda a cultura de doação no país.

Nesta quarta edição como plataforma de votação e captação, a Escolha do Leitor conta com parceria de Doare, Movimento Arredondar e PagBank PagSeguro.

"Criamos um processo de doação simplificado que funciona integrado com a votação. Esperamos proporcionar uma experiência extremamente agradável a todos que desejam apoiar financeiramente causas relevantes", diz Felipe Antunes, sócio-diretor da Doare.

"Essa é uma excelente oportunidade para fomentar e fortalecer a cultura de doação no Brasil", completa.

Em 2022, foram 308 mil votos e mais de R$ 12 mil em doações utilizados por ONGs, negócios sociais e movimentos em apoio a ONGs, iniciativas de combate ao desmatamento, organizações que atuam com direitos humanos e pequenos negócios afetados pela pandemia. É possível doar via boleto, cartão ou Pix.

"Democratizar o acesso a serviços financeiros e de pagamentos no Brasil é a missão do PagBank, com isso, ao apoiar a Escolha do Leitor, um projeto tão relevante e incentivador do empreendedorismo, nos mostra que estamos no caminho certo", afirma Alexandre Magnani, CEO do PagBank.

Escolha do Leitor Vote na sua iniciativa favorita

Levando em conta a missão do Movimento Arredondar de ampliar a cultura de doação no país, a diretora-executiva Beatriz Bouskela, destaca a importância de valorizar iniciativas como a Escolha do Leitor.

"Além de promover trabalhos inspiradores que são realizados em prol de causas sociais, também contribui para o envolvimento da sociedade civil em ações filantrópicas", diz ela.

"Acredito muito no poder da união das pessoas, com simples gestos, para fazermos do mundo um lugar mais acolhedor e justo", completa.

Os vencedores da Escolha do Leitor e também os indicados pelo júri na premiação serão anunciados em 24 de outubro, durante a cerimônia de premiação no Teatro Porto Seguro em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Folha.

O Prêmio Empreendedor Social tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.