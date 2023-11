SP+B anuncia 12 propostas para tornar São Paulo mais sustentável

Trabalho e renda O "Empodera tech" será uma plataforma de inclusão produtiva que oferece capacitação nas áreas têxtil, alimentícia, construção civil, serviços financeiros, saúde e limpeza. Inclui também a proposta "Contratação legal", um guia de boas práticas de contratação diversa com foco em jovens 18 a 24 anos, pessoas de baixa renda, negros e indígenas, 50+ e suas interseccionalidades. Além disso, o "Guia do futuro do trabalho" será um glossário sobre terminologias revisitadas relativas a trabalho, renda e empreendedorismo.

Segurança alimentar As soluções incluem o projeto "Alimentando a mudança", criado para mapear territórios vulneráveis e populações vulneráveis, identificando iniciativas que abordem questões de alimentação, renda e mudança de hábitos. Já o "Super Agricultor" visa fortalecer agricultores urbanos de classe média; e o projeto "Mãos da Terra, Mãos do Prato", aborda a insegurança alimentar em São Paulo, com foco em mulheres em situação de vulnerabilidade, desemprego e insegurança, além de envolver organizações sociais, empresas e o setor público.

Habitação Criação do projeto "Lidera Moradia", que prevê a construção de ferramenta de conteúdo que apoie lideranças comunitárias no desenvolvimento de seu bairro, com casos e metodologias já existentes de organizações como Diagonal, Tide Setúbal e Gerando Falcões.

Economia circular Com o projeto "Re-shopping" a ação buscará estabelecer um ecossistema circular no Norte Shopping, envolvendo a comunidade da zona norte de SP, empresas B e diversos parceiros, tendo como objetivo mapear, ampliar e promover negócios e projetos circulares na região. Já o projeto "Semente circular" prevê educação ambiental e alimentar nas escolas como estratégia de promoção da economia circular no território, além da capacitação de educadores do Ensino Fundamental 1 como agentes ambientais.