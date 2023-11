Prêmio para servidores públicos de todo o país abre inscrições

São Paulo

O Prêmio Espírito Público, que valoriza profissionais dedicados à promoção de serviços públicos no país, abre inscrições para sua sexta edição.

Servidores que trabalham na administração pública brasileira —na União, nos estados ou municípios— há pelo menos cinco anos podem inscrever projetos em sete categorias. São elas: Desenvolvimento Social, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão e Planejamento, Meio Ambiente e Emergência Climática, Saúde ou Promoção e Prevenção da Saúde Mental de Adolescentes.

O funcionário público Leandro Lira, 41 anos, recebe o Prêmio Espírito Público no eixo intersetorial; ele criou sistema que tornou processos da Justiça virtuais - Meta Filmes/Prêmio Espírito Público

Os projetos podem ser de autoria individual ou de um grupo de até cinco servidores. As inscrições são feitas no site da premiação até 15 de janeiro de 2024.



O projeto vencedor em cada uma das categorias receberá R$ 10 mil e os profissionais premiados serão convidados a ingressar na Rede Espírito Público, espaço para articulação de parcerias e desenvolvimento de conhecimentos.



"Queremos incentivar as pessoas que trabalham na administração pública a mostrarem seus projetos mais inspiradores, que realmente mudam a vida dos brasileiros", diz Helena Wajnman, diretora-executiva da República.org, instituto que contribui na gestão de pessoas na administração pública.



O concurso é uma realização da parceria Vamos, formada por Fundação Lemann, Instituto humanize e República.org. Neste ano também contará com o co-patrocínio do Instituto Cactus.

Entre os critérios que serão avaliados por um comitê especializado estão impacto social, contribuição técnica, potencial de efetividade e colaboração, projeto e integridade e diversidade e inclusão.

"Queremos mostrar, a partir de histórias reais, que os profissionais públicos de excelência no Brasil são parte fundamental da construção de um país com menos desigualdade e mais equidade", afirma Helena Wajnman. "Essas histórias podem inspirar outros servidores, sendo replicadas pelo país."



Desde 2018, mais de 80 profissionais de todas as unidades da federação e do Distrito Federal foram premiados. Além disso, mais de 5.000 inscrições foram recebidas de diferentes setores da administração pública.