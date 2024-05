Desavisados vão a local de prova tentar fazer concurso unificado neste domingo (5)

São Paulo

Candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) —conhecido também como Enem dos concursos— chegaram na manhã deste domingo (5) aos locais de prova e foram surpreendidos com portões fechados e instituições vazias.

A surpresa infeliz aconteceu após o adiamento da prova, anunciado na sexta (3) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A decisão foi tomada após chuvas deixarem mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina nos últimos dias. Os inscritos afirmam que não souberam do anúncio e que não houve notificação da mudança na data.

Eduardo Almeida e Mayara Brito não sabiam que a aplicação da prova do CNU havia sido cancelada - Rubens Cavallari/Folhapress

"Tomei um susto, dei diversas voltas no quarteirão para ter certeza de que não estava errando o local da prova, eu não vi nenhuma notícia, não recebi nenhuma notificação ou email, só descobri agora que foi adiada", disse Aline Kalafi, 32, uma das candidatas que não sabiam do adiamento.

Kalafi, que é nutricionista, afirma que estava se preparando para a prova desde sua inscrição e que não viu o tema sendo repercutido em jornais ou redes sociais.

A Folha foi à porta da unidade da Unip (Universidade Paulista), na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Lá seria o maior colégio de aplicação de provas do CNU na capital paulista.

A reportagem chegou à universidade por volta das 7h e permaneceu na frente da instituição até as 8h40. Os portões, pelo cronograma oficial que foi suspenso, seriam abertos às 7h30, com início da aplicação dos testes às 8h30.

Ao menos nove candidatos, como Kalafi, foram ao local para tentar fazer a prova. Quatro deles falaram com a reportagem.

Eduardo Almeida, 44, também não sabia do adiamento. Inscrito no bloco temático de Trabalho e Saúde do Servidor, ele afirmou que ouviu falar sobre as chuvas e possibilidade de adiamento, mas não a oficialização.

"Tenho a sorte de morar na região, o deslocamento demanda tempo e nem todos têm essa facilidade. O concurso é a oportunidade de melhorar de vida, de estabilidade, mas realmente é uma situação complicada que estamos passando no Sul, temos de nos solidarizar."

Almeida, apesar de se dizer levemente frustrado, vai usar o tempo extra para estudar mais para a seleção. O MGI ainda não anunciou nova data para a realização da prova.

"Não tem muito tempo que me preparo, venho estudando, mas não sou um concurseiro. Por um lado, tem essa questão de aproveitar a oportunidade. Porém, fica um pouco de ansiedade para a prova, o que não estava planejado."

Candidatos do concurso nacional também compartilharam o choque do adiamento no X, antigo Twitter. Entre os comentários, o mais comum aponta para a falta de comunicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre a suspensão do exame.

A pasta responsável pela organização do concurso, disseram eles, enviou, neste sábado (4), email aos candidatos avisando do adiamento da prova e da não realização da prova na data prevista.

Procurado, o MGI não havia respondido até a publicação desta reportagem.

QUAL A NOVA DATA DAS PROVAS?

O governo não tem ainda uma nova data das provas, que será aplicada de forma simultânea em todas as 228 cidades previstas no edital. Para definir a data, é preciso aguardar o que será feito em relação ao Sul, porque as chuvas e seus efeitos ainda não pararam.

Há, no entanto, o cronograma de horário de aplicação. Ele não deve mudar e deve ser mantido no dia em que o exame ocorrer.

AS PROVAS ESTÃO SEGURAS? COMO SABER SE NÃO VÃO VAZAR?

As provas estão mantidas em unidades dos Correios. Desde o início da produção dos testes, há acompanhamento da Abin, da Polícia Federal, da Polícia Federal Rodoviária e do Ministério da Justiça.

QUAL A SITUAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL PARA LEVAR AO ADIAMENTO DO CONCURSO?

Até este domingo (5), o Rio Grande do Sul registrou 75 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. A informação foi confirmada pelo governo estadual. Há um total de 103 desaparecidos.

O boletim do governo gaúcho diz ainda que há 780.725 pessoas afetadas pela tragédia e 155 feridos. Entre as 75 mortes informadas pelo governo, há 6 em investigação para determinar se, de fato, foram causadas pelas chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, 334 municípios foram afetados pela enchente histórica. Ao todo, há 16.609 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 88.019 desalojados.