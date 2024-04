Leilão 'Arte para Arte' espera arrecadar R$ 3 milhões para iniciativas sociais

São Paulo (SP)

O leilão beneficente "Arte Para Arte", que ocorre nesta quinta-feira (4), no Hotel Emiliano São Paulo, deve arrecadar R$ 3 milhões com a venda de obras de artistas como Vik Muniz e Adriana Varejão.

O valor será doado a instituições que promovem arte e cidadania em comunidades periféricas.

Idealizado pelo produtor de cinema Pedro Buarque de Holanda, o leilão terá apresentação de Mariana Ximenes e shows de António Zambujo e Ney Matogrosso, além de participação especial de João Camarero.

O objetivo da iniciativa é incentivar a formação de novos artistas, sobretudo na periferia.

"É impressionante a quantidade de pessoas no Brasil que têm um talento absurdo, mas que não podem investir em uma carreira artística", afirma o criador do projeto. "Nosso pensamento foi: precisamos apoiar instituições que usam a arte para transformar vidas".

Um dos quadros que serão leiloados no 'Arte para Arte', de autoria de Luiz Zerbini - Divulgação

Selecionadas pelos próprios artistas, as entidades beneficiadas serão Galpão Bela Maré, Casa do Povo, ReOcupa/MSTC/Ali.Leste, Spectaculu e Fundação Casa Grande. Todas elas proporcionam formação tanto para jovens artistas como para membros de suas comunidades.

Isabela Souza, diretora do Observatório de Favelas, organização responsável pelo Bela Maré, diz que os recursos captados no leilão ajudarão a custear um projeto de reforma e a manutenção das atividades do galpão na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

O espaço oferece exposições e atividades culturais em colaboração com artistas locais e nacionais, de terça-feira a sábado, das dez da manhã às seis da tarde.

"Favelas e periferias são territórios de arte. Temos direito ao belo. Temos direito a querer ser artistas, curadores ou produtores culturais. Inauguramos o galpão partindo muito dessa provocação, que cria certo constrangimento na cidade", conta Souza.

Obras leiloadas

A premissa do "Arte para Arte" é possibilitar que artistas renomados e experientes fomentem o desenvolvimento de novos profissionais. "Os artistas são a alma deste leilão", afirma Pedro Buarque de Holanda, que selecionou as obras.

"O que perpassa a escolha [dos quadros] é admiração e afeto. Todos os artistas que estão ali são artistas que tenho em minha coleção, que acho incríveis e que considero muito consistentes, com obras de enorme qualidade", diz o produtor de cinema.

Antes do leilão, as obras de Adriana Varejão, Alex Červený, Emmanuel Nassar, Luiz Zerbini, Marcela Cantuária, Márcia Falcão, Nilda Neves, Vik Muniz e Vivian Caccuri serão expostas no SP-Arte nos dias 3 e 4 de abril.

"Estou muito feliz de participar, porque acredito que o leilão quer promover transformação social. E a arte está completamente mergulhada nisso: ela não deve ser um caminho separado ou uma bolha na sociedade", diz Marcela Cantuária, artista plástica e autora de uma das obras que serão leiloadas.

A artista, que trabalha com pinturas que representam as lutas das mulheres ao redor do mundo e buscam confrontar o machismo, participa do leilão com o quadro "As hélices do adeus".

Obra 'As hélices do adeus', de Marcela Cantuária - Divulgação

"É uma obra muito especial para mim. Ela faz parte de um 'oráculo' que desenvolvi, composto por 38 pinturas", relata Cantuária. "Quando falamos de arte política no Brasil, muita gente não consegue associar o conceito a pinturas que são mais coloridas ou que têm muitos símbolos. Mas eu uso esses dispositivos para acionar questões sociais".

A primeira edição do leilão aconteceu em 2023 e teve arrecadação em torno de R$ 1,6 milhão. Na ocasião, a obra de arte arrematada pelo maior valor, de aproximadamente R$ 300 mil, foi da artista Laís Amaral.