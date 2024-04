Programa de inovação busca negócios que atuam com economia circular

São Paulo

Negócios que atuam com economia circular podem se inscrever no programa de inovação aberta lançado pelo Grupo Boticário em parceria com a Artemisia. A proposta do edital "Resíduo Extinto" é investir em uma iniciativa que amplie a conscientização sobre o descarte de resíduos sólidos e a preservação ambiental.

Podem participar do processo seletivo startups de impacto voltadas à redução, circularidade, logística reversa e/ou reciclagem de resíduos sólidos. É preciso ter um modelo financeiramente sustentável e estar em fase de operação, tração ou em busca de escala. A vencedora receberá até R$ 100 mil para desenvolver um projeto-piloto.

Grupo Boticário e Artemisia lançam programa de inovação aberta para impulsionar agenda da sustentabilidade

"Procuramos empresas com soluções inovadoras, que estejam alinhadas com o propósito do [projeto] Extinto, que é alertar a população sobre a mudança coletiva de hábitos e a importância do consumo consciente", afirma Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário.

O negócio escolhido será anunciado até 13 de junho e o programa tem previsão de iniciar em julho, com seis meses de duração. As inscrições estão abertas no site oficial do programa e vão até 18 de abril.

Durante o processo, a empresa receberá suporte individual de um time de especialistas em inovação, desenvolvimento de negócios, impacto socioambiental e outros temas pertinentes, que contribuirão para o fortalecimento da estratégia de negócio.

A Artemisia entra como parceira estratégica na realização e execução do edital, intermediando a relação entre a gigante da beleza e a startup. A organização é pioneira no apoio a negócios de impacto no Brasil, fundada com a missão de potencializar empreendedores que criam soluções para problemas sociais ou ambientais.

"A inovação aberta é uma ferramenta poderosa para endereçar o suporte a negócios de impacto e, consequentemente, alavancar mais rapidamente as transformações positivas na ponta", afirma Priscila Martins, diretora de Relacionamento Institucional da Artemisia.

Atualmente, mais de 2 bilhões de toneladas de lixo são geradas no mundo a cada ano, de acordo com o relatório Global Waste Management Outlook 2024, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo a entidade, a falta de medidas eficazes pode chegar a 3,78 bilhões de toneladas de resíduos produzidos globalmente até 2050, o que representa uma alta de 56% quando comparado ao ano de 2020.

"Como empresa que atua há mais de 40 anos focada na construção de um mercado de beleza mais sustentável, utilizaremos toda a nossa expertise para impulsionar novas ideias de como melhorar o cenário alarmante de gestão de resíduos sólidos", destaca Luis Meyer.