Saiba como PinkyDoll hipnotizou a internet com o bordão 'Sorvete tão bom'

Se você assistir a um vídeo ao vivo apresentado pela personalidade do TikTok PinkyDoll, não vai demorar muito até ouvi-la dizer: "Sorvete tão bom".



Ela vai repetir essas palavras de novo e de novo, com a língua para fora enquanto faz barulho fingindo lamber um cone. Toda vez que ela repete seu bordão, ela está sendo remunerada. Isso é o trabalho dela.

Fedha Sinon, conhecida nas redes como PinkyDoll Foto: @pinkydollreal no TikTok - @pinkydollreal no TikTok

PinkyDoll, cujo nome real é Fedha Sinon, se tornou uma celebridade das redes sociais este mês graças às transmissões excêntricas ao vivo em que ela imita personagens de videogames.



Em uma performance típica, Sinon, que tem 27 anos e mora em Montreal, encara a lente da câmera enquanto entrega um conjunto de frases predefinidas. Enquanto faz a transmissão, os espectadores enviam a ela presentes digitais na forma de itens animados, como rosas, dinossauros e cones de sorvete.



Cada item se traduz em um pagamento em dinheiro para Sinon. Os presentes flutuam na tela e Sinon reage a cada um deles com os mesmos maneirismos caricatos.



A reação dela aos cones de sorvete se tornou um meme, com muitas pessoas postando imagens do presidente Biden com seu lanche favorito junto com as palavras "Sorvete tão bom".



Sinon fala com uma voz melódica que poderia ser descrita como "sexy baby". Às vezes, ela estoura grãos de milho um por um usando uma chapinha quente de cabelo. O efeito é hipnotizante, situado em um vale profundo e misterioso.

Print de transmissão de PinkyDoll - @pinkydollreal no TikTok

Sinon é o que na linguagem online se chama de uma streamer NPC. NPC significa "personagem não-jogador", um personagem de videogame que vem pré-programado e geralmente não pode ser manipulado pela pessoa que está no controle. Como tal, as frases e movimentos de um NPC costumam ser padronizados e repetitivos. Sinon dá vida a esses personagens mecânicos.



Ela se viu ganhando destaque na internet quando gravações de suas transmissões viralizaram no Twitter na última semana.



O produtor e rapper Timbaland aparentemente é um fã seu, tendo recentemente repostado um vídeo em sua conta pessoal do TikTok em que Sinon aparece "saindo do personagem" durante uma transmissão ao vivo, depois de perceber que ele estava assistindo.



Popcrave, um perfil de notícias da cultura pop no Twitter, informou que Timbaland foi classificado como o principal espectador da transmissão de PinkyDoll, com base nos presentes enviados e no tempo gasto assistindo. (Um representante de Timbaland não respondeu ao pedido para comentar.)

O que Sinon está fazendo é considerado por alguns como conteúdo fetichista. Para certos espectadores, há algo de sexual em poder controlar cada palavra e gesto dela ao enviar-lhe este ou aquele presente. Para outros espectadores, ela é simplesmente fascinante de assistir.



Pense na transmissão de NPC como uma extensão do cosplay —um hobby em que os fãs se vestem como seus personagens favoritos de livros, programas de televisão e filmes— disse Carly Kocurek, professora de design de jogos e mídia experimental no Instituto de Tecnologia de Illinois.



"Muitas vezes as pessoas consomem mídia e depois pensam em diferentes maneiras de se vestir ou agir como ou imitar as capacidades desse personagem", disse Kocurek, de 41 anos. "Eu não acho que isso seja sem precedentes ou não tenha relação com o modo com que as pessoas têm se envolvido com a mídia, especialmente jogos", acrescentou.

Sinon, que anteriormente trabalhou como stripper e era proprietária de uma empresa de limpeza, disse que começou a fazer transmissões ao vivo no TikTok no início do ano como uma forma de ganhar dinheiro.



"Eu estava apenas sendo fofa", disse ela em uma entrevista por telefone. "Lembro que alguém disse: 'Meu Deus, você parece um NPC'. E então eles começaram a me enviar, tipo, muito dinheiro."



Ela disse que, enquanto assistia a outras pessoas jogarem "Grand Theft Auto" (GTA), se concentrou em alguns dos personagens para obter ideias para o seu trabalho no TikTok. "Eu pensei: 'Vou tentar fazer como eles'", disse. No entanto, acrescentou que ela não tem muita certeza do que é um NPC.



Sua conta no TikTok passou dos 400 mil seguidores desde então. Dezenas de milhares de pessoas acompanham regularmente suas transmissões ao vivo. É divertido, ela disse, criar reações para cada presente. "Eu poderia ficar aqui o dia todo, mas não posso porque tenho um filho e preciso comer", disse ela.



Sinon disse que ganha entre US$ 2.000 e US$ 3.000 por transmissão. Somando todas as suas contas de redes sociais, que incluem Instagram e OnlyFans, ela estima que o número suba para US$ 7.000 por dia.



Outros criadores que se beneficiam desse gênero digital incluem Cherry Crush, que mora em Ohio e tem mais de um milhão de assinantes no YouTube, e Satoyu727, um criador de NPCs no Japão com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok.



"É muito estimulante, porque é rápido e muito repetitivo, então as pessoas sentam e assistem para ver a próxima reação, ou se vou sair do personagem, ou cometer algum erro por causa dos vários presentes", disse Cherry Crush em uma entrevista por mensagem direta para esta reportagem. (Ela não revelou seu nome verdadeiro, que não é divulgado online.)

Cherry Crush disse que não considera suas transmissões ao vivo como conteúdo fetichista. "Eu não faço meu show ser sexualmente sugestivo de forma alguma", disse. "Eu sempre achei que era apenas engraçado e um bom entretenimento."



Kocurek, estudiosa de mídia, disse que os espectadores podem interpretar o conteúdo online de maneiras que os criadores talvez não tenham considerado.



"Há algo aqui sobre como as pessoas consomem mídia e como as coisas são tiradas de contexto e sexualizadas, mesmo que esse não seja o objetivo do criador", disse. "Isso não significa que ninguém vá consumir de maneira sexualizada, mas pode significar que não era isso que o criador estava tentando fazer."



Sinon, no entanto, disse que não se importa com a variedade de reações.



"Eu realmente não me importo com o que as pessoas dizem sobre mim", disse. "Se elas querem pensar que sou isso ou aquilo, está tudo bem por mim."



"No final do dia", acrescentou, "estou ganhando."

