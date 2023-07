Músico d4vid compunha para vídeos de Fortnite e hoje canta em shows lotados

São Paulo

Os vídeos que o americano David Anthony postava jogando Fortnite tinham sempre uma música boa de fundo, só que, por causa delas, ele vivia ameaçado por violação de direitos autorais. Para resolver o problema, ele, que nunca tinha composto nada, começou a fazer as suas próprias músicas —aos 18 anos, virou uma das maiores revelações da música americana, com mais de 600 milhões de plays nos serviços de streaming.

No dia 26 de maio, ele lançou "Petals To Thorns", seu primeiro EP com nove faixas, incluindo os hits "Romantic Homicide" e "Here With Me". David, que na música virou d4vid, provou que quem diz que não dá para passar a vida jogando videogame ou fazendo música está profundamente enganado.

d4vid acaba de lançar seu primeiro EP, 'Petals To Thorns' - Divulgação/Universal Music

"Meus pais odiavam o fato de que eu passava horas e horas jogando videogame. Mas, quando eles viram que eu estava ganhando dinheiro com isso, eles disseram que eu devia continuar", disse d4vid em entrevista por Zoom com o Folhateen.

Mesmo famoso e ocupado (ele acabou de fazer uma turnê por seis cidades americanas, todas com ingressos esgotados), d4vid ainda tem tempo para o videogame. "Jogo o tempo inteiro, sempre que estou em casa", conta.

Seus jogos favoritos são Fortnite, Valorant, Counter Strike e Apex Legends. "E estou tentando começar no League of Legends, mas sou muito ruim", diz, rindo. "As pessoas me reconhecem quando eu faço streaming. Mas, quando não é streaming, ninguém sabe que sou eu."

"Daí é ótimo [não ser famoso por um tempo], porque as pessoas não ficam falando de música, só falam sobre como eu jogo mal pra caramba", brinca.

Seu avatar no Spotify é uma imagem sua de camisa branca, com uma mancha vermelha como sangue. "Esse é o Itami, o principal vilão do meu universo no Fortnite. O nome significa 'dor'."

O nome d4vid, que tem toda cara de nickname, ainda não existia quando ele começou a jogar Fortnite —lá ele era o Ant, abreviação de Anthony. Quando surgiram as canções, surgiu o d4vid, só com minúsculas e o número 4 substituindo a letra "a".

"Eu queria que as pessoas me encontrassem quando me procurassem no Google, que só tivesse eu com esse nome. Só que, por um longo tempo, tinha gente que achava que meu nome era ‘dead’ [morto, em inglês]", lembra, tirando onda.

Não foi só a grafia do nome de d4vid que deixou as pessoas confusas. Por muito tempo, ele manteve sua identidade secreta, sem mostrar o rosto. Ele conta que não tinha vontade de aparecer para os outros e que, no fim das contas, isso pode ter colaborado para o seu sucesso.

"Acho que ajudou porque gosto que a música fale por ela mesma. Eu não queria ter que personalizar demais as coisas, ou fazer algo pra que as pessoas gostassem de mim. Quero que gostem da minha música, então pensei ‘Vou botar a música à frente de tudo, e depois penso sobre como vou aparecer pras pessoas’".

Quando finalmente seu rosto foi revelado, d4vid lembra que muita gente se espantou. "Acho que foi uma surpresa porque, na cabeça deles, minha voz não combinava com minha cara. E era hilário ler os comentários. Devem ter achado surpreendente eu ser um cara negro", acredita.

d4vid, que começou a compro músicas para seus vídeos de Fortnite - Divulgação/Universal Music

d4vid nunca usou Instagram, e isso não mudou com a fama. Mas, no Twitter e Youtube, ele é assíduo, e diz que fica postando coisas "24 por 7", ou seja, todos os dias os dias inteiros. Quando ainda não era uma estrela, ele se esforçava para fazer seu conteúdo se destacar.

E qual é o segredo para ser visto em meio aos milhões de usuários nas redes? "Eu ficava de olho em todas as trends que estavam acontecendo", começa.

"Basicamente, você tem que ser como todo mundo e então se diferenciar no último segundo, pra que as pessoas achem que você está criando algo do zero. Foi o que eu fiz. No TikTok, eu postava a banda que estava nas trends naquele momento, e então 'boom!', eu fazia um cover de Chipmunk em cima", lembra.

Antes da fama como músico conhecido, d4vid ficou famoso porque acelerava músicas para que elas soassem como os Chipmunks (do filme "Alvin e os Esquilos"), e isso virava meme. "Daí depois essas pessoas viraram minhas seguidoras."

Se no começo d4vid gravava suas músicas sozinho, usando apenas o celular, dentro do guarda-roupas da irmã, agora ele tem uma estrutura e uma repercussão de popstar: sua música "Here With Me" foi parar no Hot 100 da Billboard em janeiro de 2023, os ingressos para seus shows nos EUA se esgotaram em 30 minutos, e seu nome está na lista Billboard 21 Under 21.

"Ficar famoso me fez poder viajar muito mais. Tenho acesso a muitos produtores talentosos, e isso não seria possível se eu não tivesse fama. É bem legal", comenta ele, que até hoje leva seus pais junto a todos os shows que faz.