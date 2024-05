Por que o Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio?

São Paulo

Você sabe por que se comemora o Dia do Trabalho em 1º de maio?

A edição da Folhinha de 24 de abril de 1977 trazia na capa uma homenagem aos trabalhadores do Brasil. Na matéria principal, o leitor encontrava alguns dados sobre a economia do país e, de forma resumida, o porquê de o Dia do Trabalho ser comemorado em 1º de maio.

França, 1º de maio de 2017-Policiais franceses são envolvidos em chamas enquanto enfrentam manifestantes durante uma marcha para o comício anual dos trabalhadores do Primeiro de Maio em Paris, em 2017 - AFP

A data foi criada em 1889, em Paris, em homenagem à manifestação feita em 1886 pelos trabalhadores americanos de Chicago, que brigavam por melhores condições nas fábricas. O ato resultou em mortes, prisões e violência.

O texto também dedicava um espaço especial às mulheres que fugiam das estatísticas apontadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) à época: aquelas que cuidavam da casa e dos filhos (dos seus ou dos de outras pessoas) enquanto os maridos trabalhavam fora.

"Estas mulheres também devem receber, no dia 1º de maio, uma homenagem especial. Se não fosse seu trabalho, pouco se poderia fazer nas fábricas, nos escritórios, nas escolas (... )", dizia a reportagem.

Confira a íntegra do texto abaixo:

DIA DO TRABALHO

No dia 1º de maio, o Brasil comemora o Dia do Trabalho. Um dia importante porque nele é prestada homenagem aos trabalhadores, os que fazem a grandeza de seu país, que garantem a vida de sua família. E não são poucos os trabalhadores que devem receber, neste dia, um pensamento especial dos leitores da "Folhinha" –a começar de seus parentes: pais e mães, tios e tias, avós, professores, pajens, empregadas, e todos os que vivem perto de nós.

Segundo o IBGE (Anuário Estatístico 1975) são economicamente ativos, isto é, estão em condições de trabalhar, 71,8% dos homens e 18,5% das mulheres brasileiras de mais de 10 anos. Isto significa que trabalham quase 24 milhões de homens e mais de 6 milhões de mulheres.

Este pessoal todo trabalha em setores variados: agricultura, pecuária, silvicultura, extração vegetal, caça e pesca (36% dos homens e 3% das mulheres); na indústria (14% dos homens e 2% das mulheres); no comércio (6% dos homens e 1% das mulheres); na prestação de serviços (o que inclui um grande número de atividades), nos serviços de transporte, de comunicações etc. Há ainda um grande número –principalmente de mulheres– que não constam das estatísticas porque seu trabalho está restrito ao âmbito de sua casa: cuidando da sua própria família ou ajudando a cuidar da casa e dos filhos de alguém.

Estas mulheres também devem receber, no dia 1º de maio, uma homenagem especial. Se não fosse seu trabalho, pouco se poderia fazer nas fábricas, nos escritórios, nas escolas, nas fazendas –é de casa que saem, todos os dias, os trabalhadores que produzem as riquezas de nosso país.

O Dia do Trabalho é comemorado a 1º de maio porque foi nesse dia que, há anos, fez-se um grande movimento a favor dos trabalhadores, que, no início da era industrial, eram submetidos a condições muito precárias –salários baixos, muitas horas de serviço, locais insalubres para o trabalho. Revoltados com essa situação, os operários da época se reuniram e exigiram condições melhores de trabalho. E isso é o que se vem fazendo, há anos. No Brasil, existe uma legislação especial tratando dos direitos e deveres do trabalhador, a fim de que o serviço prestado tenha, no mínimo, a recompensa de um salário. Se muita coisa ainda há a fazer, muito já se conseguiu.