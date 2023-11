'Pergunta pra Folhinha' explica quem escolhe o presidente da República

São Paulo

No dia 30 de outubro do ano passado, mais de 124 milhões de brasileiros fizeram a mesma coisa: foram a um local de votação escolher seu candidato para presidente do Brasil. E a maioria preferiu Luiz Inácio Lula da Silva, que disputava o segundo turno com o então presidente Jair Bolsonaro.



Lula, que tomou posse em 1º de janeiro, é o atual chefe de Estado e de governo e o comandante das Forças Armadas. E também decide sobre as leis aprovadas por deputados e senadores.

Mas como funciona esse sistema eleitoral? Quem pode se candidatar e como os eleitos são escolhidos?



Tudo isso está explicado no episódio "Quem escolhe o presidente da República?", da nova série da Folha, "Pergunta pra Folhinha".

São oito vídeos animados (e mais um episódio bônus) que ajudam a explicar o noticiário aos leitores com menos de 12 anos. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.

TODO MUNDO LÊ JUNTO



Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança