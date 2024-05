Coleção Folha apresenta 25 grandes pensadores da humanidade a crianças

São Paulo

Quem diz o que é justo? O que é ser feliz? Por que alguns reis são malvados? Ou por que existiu escravidão?

Nem todas as perguntas das crianças são tão fáceis de responder quanto as que questionam se havia dinossauros no tempo da vovó. Tão simples quanto existenciais, as dúvidas dos pequenos são muitas vezes as grandes questões da humanidade.

Ilustrações de 3 volumes da Coleção Folha Pensadores para Crianças - Ana Barbosa, Ana Alves, Luana Chinaglia/Divulgação

O que pouca criança sabe é que teve gente que dedicou a vida toda a fazer perguntas. E essas pessoas são chamadas de pensadores. Sim, porque fazer pergunta é coisa de gente muito sabida.

Nem sempre esses pensadores encontraram respostas, mas eles cutucaram a sociedade questionando sobre justiça, felicidade, amor, honestidade e muitos outros temas essenciais para nossa vida em conjunto.

É para juntar esses questionadores históricos com as crianças perguntadeiras que, a partir do dia 19 de maio, chega às bancas a Coleção Folha Pensadores para Crianças. São 25 livros em linguagem infantil e totalmente ilustrados nos quais os pequenos leitores descobrirão um universo plural de visões de mundo.

Há brancos, negros, indígenas e amarelos, progressistas e conservadores. Há gente que está viva e outros que viveram há muitos séculos. Há brasileiros, chineses, italianos, gregos e gente de todo o mundo, revelando que a curiosidade é o segredo do conhecimento.

Um dos grandes atrativos da coleção é que ela conta com uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros em formato virtual e bilíngue. Sim, dá para ler ou escutar as histórias em português e em inglês. Demais, né? Essa é uma forma de ampliar ainda mais o potencial de aprendizado.

E põe aprendizado nisso, porque são nomes como Sócrates, Platão, bell hooks, Rui Barbosa, Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Fernando Pessoa e muitos outros contando um pouco sobre si mesmos, sua época e as questões para as quais procuravam respostas.

Sempre narrados em primeira pessoa, os livros criam uma proximidade entre a criança, o universo filosófico e as grandes questões da vida. Vemos, por exemplo, o próprio Platão contando o que é "A República" e bell hooks explicando por que em sua época pessoas negras não podiam frequentar todas as escolas.

E para quem acha que tudo isso pode ser complicado demais para as crianças, Silvana de Souza Ramos, professora da Universidade de São Paulo e curadora da Coleção, tranquiliza.

"Existe uma profunda afinidade entre a linguagem da criança e a linguagem da filosofia", diz ela. "A curiosidade e a capacidade de fazer perguntas fundamentais aparecem nas crianças de um jeito muito espontâneo. O que fizemos com essa Coleção foi trazer para o primeiro plano certa atitude questionadora dos pensadores, semelhante à atitude infantil."

A narração em primeira pessoa foi uma escolha especial para gerar proximidade. "A gente está acostumada a imaginar os grandes pensadores e pensadoras como pessoas excepcionais e muito diferentes de nós. Mas isso é apenas uma mistificação. Quando a gente os põe para narrar suas próprias histórias, percebe que essas pessoas são seres humanos como quaisquer outros", explica Ramos.

Em vários momentos, esses pensadores se viram em situações que podem acontecer na vida de qualquer um. A diferença é que eles conseguem refletir, aprofundar, relacionar e, assim, pôr em palavras o que vivem e sentem.

"Tenho a expectativa de que a leitura de cada volume possa conduzir a criança na formulação de perguntas novas, além de facilitar a tradução de diversas inquietações infantis em linguagem propriamente filosófica", diz a professora.

Como bons perguntadores, vocês já devem estar se questionando se, afinal, esses tais pensadores tinham as respostas para todas as perguntas. E, não vamos mentir para vocês: para algumas, tinham sim —essas estão todas nos livros—, mas para outras, não.

Aí é que está a graça: a Coleção deixa claro para crianças e adultos que, muitas vezes, perguntar é mais importante do que responder.

E se você não ficou feliz com essa resposta, vamos escutar a Silvana, que entende muito do assunto: "Não existem respostas definitivas para as grandes questões da humanidade. Pensadores e pensadoras nos auxiliam a formular e a reformular essas questões, de acordo com os desafios de cada época. E assim, nos ajudam a encontrar novas respostas".

Isso porque é diferente perguntar se a Terra é redonda ou se a Mulher-Maravilha existe e perguntar o que é felicidade.

Sêneca, por exemplo, viveu num período político terrível, quando o Império Romano estava nas mãos de Nero. Todo o pensamento dele é um questionamento sobre como podemos viver tranquilos quando a realidade que nos cerca não é das melhores. E aqui ele chegou a uma resposta.

Ao menos para ele, o que pode nos ajudar em muitas situações é jamais depositar nossa felicidade nas mãos de alguém nem depender de alguma coisa externa para sermos felizes. Para Sêneca, a felicidade deve ser buscada em nós mesmos, naquilo que está ao nosso alcance fazer. É tão simples quanto… filosófico.

Os livros, todos super coloridos, em capa dura e formato de 18,6 por 24 centímetros, os livros são a porta de entrada para o universo da filosofia sem palavras difíceis ou conceitos complicados. Levam esses grandes nomes da nossa história para a vida dos pequenos quase como uma brincadeira.

Muitos (inclusive adultos) não sabem, por exemplo, dizer ao certo o que é o "estoicismo". Mas quando o próprio Sêneca explica que isso passa por termos a capacidade de ser fortes e manter a calma, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, aproximamos os tais conceitos acadêmicos não só das crianças, mas também de todos aqueles que não tiveram contato com eles.

Nas páginas dos livros da Coleção, Sigmund Freud vira um detetive da mente humana; Nicolau Maquiavel se torna uma espécie de professor de boas maneiras para reis e Conceição Evaristo vira uma contadora da história da população negra.

E assim, tudo que até para os adultos parecia complicado, nas aulas de história e filosofia, ganha contornos fáceis para que sejam compreendidos.

O preço de capa de cada livro é R$ 24,90, mas há desconto para quem adquirir a Coleção completa de uma vez. Os assinantes da Folha têm um precinho ainda mais especial na compra de todos os volumes. E os livros serão lançados toda semana, aos domingos, entre maio e novembro.

O primeiro exemplar será sobre Platão e começa logo explicando porque ele ganhou esse apelido. "Foi por causa dos meus ombros largos. Platão vem de uma palavra grega que significa 'largo'", explica o narrador ainda criança como nossos pequenos leitores.

Ele também entra em detalhes sobre seu famoso livro "A República": "É uma espécie de mapa do tesouro que leva a uma cidade maravilhosa. Nessa cidade, descobrimos que a verdadeira felicidade não vem de ter muitos brinquedos ou fazer tudo o que queremos. A verdadeira felicidade vem de viver bem com os outros, compartilhar e ser justo". Isso vale tanto para as grandes questões como para o jogo de pique-esconde, não é mesmo?

Há cinco pensadores brasileiros ao longo dos livros: o advogado Rui Barbosa, o líder indígena Ailton Krenak, o advogado Luiz Gama, a escritora Conceição Evaristo e o escritor Mário de Andrade. Aliás, talvez, esse seja o primeiro contato das crianças com o livro "Macunaíma". Ou vocês já ouviram falar nesse herói nacional? Ele tem muita preguiça, mas é bastante esperto e vive aventuras inacreditáveis na floresta Amazônica.

Falando nisso, vocês sabiam que Luiz Gama também é considerado um grande herói brasileiro? Ele viveu numa época de muitas injustiças, mas usou o poder das palavras para ajudar os outros.

Gama nasceu na Bahia em 1830 e, nessa época, as pessoas negras ainda eram escravizadas. Ele mesmo foi escravizado quando era criança, mas conseguiu sua liberdade, aprendeu a ler e escrever sozinho, se tornou advogado, jornalista e escritor e decidiu ajudar outras pessoas negras a conquistarem a liberdade.

A escolha dos pensadores brasileiros levou em conta a necessidade de ter figuras representativas de momentos importantes da nossa cultura. "Escolhemos pegar pensadores do Brasil independente, ou seja, autores do século 19 para cá", diz Silvana.

Entre as mulheres temos: a educadora Maria Montessori, as filósofas Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft e Hannah Arendt e as escritoras Conceição Evaristo e bell hooks.

E antes que vocês nos corrijam, já que "bell hooks" está com letras minúsculas, explicamos: é assim mesmo. Esse foi o pseudônimo escolhido pela americana Gloria Jean Watkins, uma homenagem a sua avó, e as letras minúsculas são usadas como uma forma de protesto. Queria que as pessoas prestassem atenção em seus livros e não em seu nome.

Quantos filósofos e filósofas, né? E isso não é por acaso. Todas as ciências têm um objeto definido. A biologia estuda a vida, a sociologia estuda os fenômenos sociais, a química estuda a matéria e suas transformações.

"A filosofia é uma reflexão guiada por questões fundamentais, como: 'O que é a verdade?', 'O que é o ser?', 'Por que as coisas existem?'. Por isso, ser um filósofo é necessariamente ser um pensador. Mas isso não significa que só os filósofos sejam pensadores", conta a professora Silvana Ramos. Vocês viram como as perguntas dos filósofos são parecidas com as das crianças?

Para aterrar um pouco nossos perguntadores mirins, junto com o primeiro volume, vem um livro-tapete para colorir. Com desenhos dos nossos pensadores e diversas outras ilustrações, crianças e adultos podem se divertir pintando juntos no chão. Será que depois de ler todos os livros vocês vão conseguir descobrir quem são todos? Temos certeza que sim.

Veja todos os intelectuais da coleção

1. Platão (19.mai)

2. Friedrich Nietzsche (26.mai)

3. bell hooks (2.jun)

4. Sócrates (9.jun)

5. Sêneca (16.jun)

6.Confúcio (23.jun)

7. Sigmund Freud (30.jun)

8. Immanuel Kant (7.jul)

9. Nicolau Maquiavel (14.jul)

10. Conceição Evaristo (21.jul)

11. Michel Foucault (28.jul)

12. Luiz Gama (4.ago)

13. Hannah Arendt (11.ago)

14. Karl Marx (18.ago)

15. Ailton Krenak (25.ago)

16. Fernando Pessoa (1º.set)

17. Mary Wollstonecraft (8.set)

18 Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre (15.set)

19. Mário de Andrade (22.set)

20. Frantz Fanon (29.set)

21. Santo Agostinho (6.out)

22. Rui Barbosa (13.out)

23. Maria Montessori (20.out)

24. Pablo Neruda (27.out)

25. Adam Smith (3.nov)

COMO COMPRAR

Site da coleção: pensadoresparacriancas.folha.com.br

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 24,90 cada volume

Caixa de colecionador com coleção completa: R$ 646,80 ou em até 12x de R$ 53,90

Coleção completa: R$ 598,80 ou 12x de R$ 49,90

Lote avulso com 5 livros: R$ 119,76 ou 12x de R$ 9,98

Assinantes Folha e UOL têm 10% de desconto