São Paulo

"Diário de um Banana", de Jeff Kinney, fala sobre um pré-adolescente chamado Greg que acabou de entrar no fundamental 2. Ele tem que lidar com provas e brigas, mas ele nunca se dá muito bem e acaba se metendo em encrencas.

Às vezes ele briga com sua família e seu melhor amigo, Rowley Jefferson, que age como se estivesse no 1° ano. Mas não é fácil para ele: Rodrick, seu irmão de 16 anos fica zombando dele. E Manny, seu irmão mais novo de 3 anos, é tratado como se fosse um anjo.

Imagem de 'Diário de um Banana', de Jeff Kinsey - Divulgação

As ilustrações do livro são bem simples, mas mesmo assim são legais. O livro parece ser longo com suas 216 páginas, mas na verdade dois terços do livro são só ilustrações.

A cada dia que se passa, Greg arranja mais problemas, e sua vida, tanto pessoal quanto social, fica mais difícil.

Na coleção de 17 livros, a gente acha cada surpresa… Se você quiser saber mais sobre o livro, leia. Ele é uma leitura muito engraçada.