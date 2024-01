Comer meleca e remela faz mal? Médica fala dos riscos de colocar secreções na boca

São Paulo

Digamos que a gente nunca comeu nenhuma meleca na vida, mas que um amigo de um outro amigo contou para um conhecido nosso que elas são salgadas e molengas. E que, porque somos legais e queremos ajudar este amigo a se manter saudável, consultamos uma médica para saber: será que botar caca de nariz na boca faz mal?

Cutucar o nariz não é a melhor maneira de limpá-lo (embora todo mundo curta um pouquinho a sensação) - Adobe Stock

Antes de tudo, é importante entender por que as melecas se formam. A pediatra Luísa Zagne Braz, do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenadora médica da linha de cuidado pediátrico do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, explica que temos vários orifícios (buracos) no corpo, entre eles nariz, boca, ouvido e olho.

Neles, há uma pele fininha chamada de mucosa, que serve como mecanismo de defesa. "Essa mucosa tem pelinhos e células que produzem substâncias para proteger o nosso corpo. A meleca é a secreção formada no nariz, e que também serve para lubrificar essa mucosa, que é bem sensível", afirma a médica.

"Pense que a meleca é um filtro de proteção. Quando a gente respira, a secreção entra em contato com o ar e se resseca. Ela também faz um filtro que pega todas as sujeirinhas que estão no ar e ficam ali, presas."

Em resumo, a meleca é uma sujeira acumulada. "E não é boa ideia comer sujeira, né?", diz doutora Luísa, que pede que passemos o recado ao amigo do outro amigo que contou para um conhecido. "Tem o risco até de ter bichinhos ali que a gente vai comer junto. Então, faz mal comer meleca, sim."

A caca de nariz, no entanto, não é a mesma coisa que aquele catarro que às vezes escorre pela garganta, especialmente quando se está doente. Essa secreção, que fica mais frequente nos resfriados e gripes, é "limpa" porque não está em contato com o ar da parte externa do nariz. Então, tudo bem engoli-la.

"Agora, quando a gente está com muita, muita, mas com muita secreção mesmo, aí é legal colocar para fora, porque pode deixar a gente enjoado. Tem gente que tem gastrite [inflamação do revestimento interno do estômago] por conta desse excesso de secreção que fica sendo engolida", conta a médica.

Ela acha que os adultos dizem que comer meleca é feio não só por pensarem que são maus modos, mas também por questões de saúde. "Tudo que tem risco de fazer mal pra gente, a gente costuma dizer que é feio. Mas, além disso, eu também acho que se você se olhar no espelho com o dedo no nariz, vai ver que você não ficou mais bonito", afirma Luísa.

A mesma coisa vale para as remelas (há amigos de outros amigos que também curtem comê-las de vez em quando). Quando a secreção dos olhos entra em contato com o ar, ela se resseca, em um processo bem parecido com o das melecas no nariz. E, assim como suas primas catotas, as remelas também carregam impurezas e sujeiras em seu interior.

"Tudo que pode ter risco de estar contaminado não é legal de comer, de jeito nenhum. Além disso, os olhos são muito, muito delicados, e a gente tem que tomar muito cuidado com eles", explica Luísa.

Segundo ela, o ideal é não mexer muito nos olhos para remover as remelas acumuladas, mas, sim, lavar o rosto com água sem sabão, para evitar irritações. "Assim, a gente amolece as remelas um pouquinho. E, se precisar, pode pedir a ajuda de um adulto para usar uma gaze molhada com água filtrada."

E se alguém estava pensando em ampliar o "cardápio" com um pouquinho de cera de ouvido, é melhor nem começar a ter ideias malucas. "De jeito nenhum!", alerta doutora Luísa.

"A pele de dentro do ouvido descasca aos pouquinhos, e se junta à gordura e a uma substância chamada queratina. Elas fazem a proteção do nosso ouvido. Quando ela entra em contato com o ar, fica amarga, mas a gente não deveria nem saber que ela é amarga, porque não é para comê-la. Ela é um filtro de sujeira", afirma.

Em resumo, nem crianças nem adultos devem colocar na boca as secreções produzidas pelos orifícios do corpo, porque elas podem conter impurezas que vão fazer mal à saúde. Além disso, a médica sugere não cutucar nariz, olhos e ouvidos para não correr o risco de feri-los, e fazer sempre a higiene destes locais da maneira que os médicos recomendarem —melecas, por exemplo, vão embora facilmente depois de uma boa lavagem nasal.

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma