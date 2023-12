Crianças podem arrumar mala de viagem sozinhas; veja dicas de autonomia

São Paulo

Seja para viajar com os responsáveis ou para passear com primos e amigos, é importante saber arrumar uma boa mala —chegar ao destino e perceber que esqueceu seu brinquedo favorito ou a escova de dentes pode atrapalhar a alegria de estar de férias num lugar legal.

Só que essa organização não é (ou não precisa ser) responsabilidade só dos adultos. A partir de uma certa idade, já dá para não só ajudar os cuidadores, como talvez até fazer a arrumação sozinho e depois só pedir ajuda para que eles confiram se algo importante ficou de fora.

Menina arruma mala - Suzi Media/Adobe Stock

A personal organizer Kamila Branquinho listou dicas para as crianças que querem experimentar a autonomia de arrumar sua própria mala de viagem. Veja abaixo.

1. É melhor levar apenas um volume [mala], mesmo que grande. Isso facilita o transporte e também torna mais difícil esquecer alguma coisa pelo caminho. Por isso, esqueça aquele monte de malinhas e sacolinhas e escolha só uma mala boa.

2. Não é preciso levar uma quantidade de peças de roupas igual à quantidade de dias que você vai ficar fora de casa. O ideal é já pensar nos looks e combinações antes, e tentar aproveitar as mesmas peças para não ter a necessidade de levar muita coisa. Já os itens que sujam com maior facilidade, como as camisetas e meias, precisam, sim, de um para cada dia. Calças, shorts e casacos podem ser reaproveitados e usados duas vezes pelo menos. Para definir a quantidade de cada item, a primeira coisa é olhar a previsão do tempo.

3. Para calcular quantas cuecas, calcinhas e meias, pense em uma para cada dia, e ao menos mais um de cada, como reserva. Vai que algum "acidente" acontece!

4. Para escolher a quantidade de sapatos e tipos temos que analisar alguns aspectos: que tipo de viagem será? Qual a previsão do tempo? Que programas vou fazer? Pensando, por exemplo, em uma viagem para a praia no verão: leve dois chinelos, uma rasteirinha ou papete, e, se tiver alguma coisa mais arrumada programada, leve uma sandália arrumadinha ou um tênis.

5. Se você vai passar as férias em um lugar frio, fora do Brasil, não há necessidade de levar mais que um casaco do tipo que se usa por cima de tudo. Para as blusas de lã e moletons, podemos calcular um para cada dois ou três dias, mais ou menos. A única peça que precisa ser trocada diariamente é a blusa que estiver em contato direto com o corpo.

6. Não se esqueça do pijama! Escolha um que seja confortável e adequado à temperatura do lugar e do quarto em que você vai dormir.

7. É importante não jogar tudo dentro da mala de qualquer jeito, com a sola dos sapatos encostando nas roupas etc. Para sapatos, aquelas sacolinhas de tecido em que alguns já vêm da loja. Caso não tenha, dá para usar sacolas plásticas de mercado e até toucas de banho. Seus itens de higiene devem ser separados em uma nécessaire —dá para fazer uma com itens de banho e outra com itens de higiene bucal. Também vale ter uma bolsinha específica para as roupas íntimas e as roupas de banho.

8. Levar tudo dobradinho ajuda não só a fazer as coisas caberem na mala, mas também a não ficar com todas as roupas amassadas durante o passeio. Calças, shorts, bermudas e camisetas devem ser dobradas e colocadas na mala como arquivos numa pasta —assim vai dar para visualizar todas as peças. Coloque casacos e blusas grossas por cima de tudo, sem dobrar, para ficarem menos volumosos e ocuparem menos espaço

9. Leve um saco plástico para roupas sujas e outro para roupas molhadas.

10. Não se esqueça de: escova de dentes, escova de cabelos, acessórios, protetor solar, repelente, boné ou chapéu. Peça para seus responsáveis entregarem a quem ficará responsável por você uma bolsinha com remédios e seus documentos. E boa viagem!

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança