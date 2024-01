Imagens em 3D como as da série 'Magic Eye' 'saltam' das páginas para divertir leitor

São Paulo

Para ensinar crianças a botar criaturas estranhas para correr, o novo livro "Como Apavorar os Monstros em 3D" (VR editora) oferece dois óculos tipo aqueles que se ganha no cinema quando o filme vai ter cenas gravadas de um jeito feito para passar a sensação de profundidade. Com as lentes especiais, dá para ver e combater melhor os bichões.

A "mágica" dos óculos mostra que, diferentemente do que se possa imaginar, os monstros não atormentam apenas a imaginação das crianças, mas também estão presentes no dia a dia dos adultos, escapando de bibliotecas, museus, telas e pensamentos. E que, para acabar com sua raça, artimanhas como sopros fortes, música e caretas costumam ser eficientes.

Capa do livro 'Magic Eye: A New Way of Looking at the World', de 1993 - Divulgação

Os óculos do livro têm lentes vermelhas e azuis, usando uma tecnologia tradicional de 3D. As imagens são impressas nas páginas misturando as cores usadas na armação (o mesmo desenho está ali em vermelho e em azul), e as lentes funcionam como filtros para levar aos olhos apenas uma delas. O resultado parece, assim, "saltar" diante do leitor.

No cinema, a tecnologia é parecida: os óculos 3D trabalham "lendo" as imagens na tela, que são criadas por dois projetores diferentes. Um deles manda raios de luz na horizontal, e outro, raios na vertical.

Nos anos 1990, quando muitos dos pais e mães de hoje em dia eram crianças ou adolescentes, foi lançada uma série de livros que também brincava com imagens em 3D —tudo, no entanto, sem precisar de óculos de qualquer tipo. Ela se chamava "Magic Eye".

A ideia já tinha feito sucesso no Japão, e o primeiro exemplar da coleção foi lançado em 1993 nos Estados Unidos pela Andrews McMeel Publishing. Um ano depois, já havia duas continuações, e os três livros ficaram por 73 semanas na lista de livros mais vendidos do New York Times, um dos rankings mais respeitados do mundo.

Nas páginas de "Magic Eye", as imagens não parecem dizer muita coisa numa primeira olhada. São sempre padrões repetidos, coloridos, sem uma forma definida. Cabe ao leitor se concentrar, focar a imagem, e assim ajudar os olhos a enxergarem a forma em 3D que vai, de repente, "pular" dali.

A técnica usada é a da ilusão de ótica, por meio de um sistema que a física chama de autoestereograma. "É uma única imagem bidimensional, ou seja, plana, que faz o cérebro humano ter a ilusão de profundidade tridimensional, depois que a visão se acomoda", explica Guilherme Soares Zahn, pesquisador doutor do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP).

"Ao contrário dos estereogramas tradicionais, como os filmes em 3D, onde a sensação tridimensional é obtida expondo-se cada olho a uma imagem ligeiramente diferente, nos autoestereogramas a imagem 3D é formada no cérebro a partir de padrões de interferência em padrões repetidos quase idênticos."

Enquanto é praticamente impossível não enxergar as imagens em 3D usando óculos como os do cinema e do novo livro "Como Apavorar os Monstros em 3D", no "Magic Eye" as coisas eram mais complicadas: tinha muita gente que não conseguia ver o que estava "escondido" em cada página.

Capa de 'Magic Eye II: Now You See it Hardcover', de 1994 - Divulgação

O pesquisador Guilherme explica que isso acontece porque, para que uma ilusão de ótica se forme no cérebro, ele precisa "relaxar" e se permitir enxergar o que está atrás da imagem principal.

"Afinal, não custa lembrar que o que está na sua cara é uma imagem 2D besta. A imagem tridimensional é uma ilusão que seu cérebro vai montar quase sem querer. É quase como se o cérebro precisasse entrar em um tipo de transe", compara.

"Tem uns truques para facilitar enganar o cérebro. O primeiro deles é se permitir ficar vesgo, de modo que seus olhos percam a percepção dos detalhes da imagem principal. Mas, mesmo para quem consegue ver as imagens do 'Magic Eye' em geral, sempre tem uma ou outra difícil demais, normalmente porque a imagem de fundo é muito grande, e quando você foca num ponto pra ficar vesgo perde a noção do todo, ou porque elas são muito sutis mesmo."

No Brasil, dá para comprar os livros "Magic Eye" em sites de sebos, como o Estante Virtual, e também exemplares novos na Amazon. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 150.

Como Apavorar Monstros em 3D Preço R$ 79,90 (30 páginas)

R$ 79,90 (30 páginas) Autoria Catherine Leblanc e Roland Garrique

Catherine Leblanc e Roland Garrique Editora VR Editora

