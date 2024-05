Desafios de Matemática: Quantos degraus tem a escada do bombeiro?

O último andar de um edifício estava pegando fogo. Um bombeiro apoiou sua escada do lado de fora do prédio para jogar água com a mangueira.

Imagem do Desafio de Matemática da semana na Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

No começo, ele se posicionou no degrau do meio, jogando água para apagar o incêndio, enquanto o fogo estava intenso.

Quando as chamas diminuíram, ele subiu 5 degraus da escada.

Logo depois, o vento soprou mais forte e ele precisou rapidamente descer 7 degraus.

Assim que o vento diminuiu, ele conseguiu subir 8 degraus e ficar ali até que o incêndio acabasse.

Finalmente, o bombeiro subiu os últimos 7 degraus da escada e entrou no prédio.

Quantos degraus tem a escada do bombeiro?

(Veja a resposta abaixo)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SOLUÇÃO

A escada do bombeiro possui 27 degraus ao todo.

Encontre este e outros quebra-cabeças no portal da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) realizada pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). Este desafio foi elaborado por uma equipe da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).