Todo brasileiro tem uma festa coletiva preferida; você sabe qual é a sua?

Quem é que não gosta de alguma festa? É normal que a gente ache certas festas divertidas, outras, nem tanto. Umas podem ser chatas, outras podem ser mais legais —depende do gosto de cada pessoa. Apesar das diferenças, o fato é que ao longo da história humana diversos povos e culturas tiveram e têm o hábito de festejar.

Algumas festas têm relação direta com fatos da vida de cada um de nós. Aniversários, por exemplo. Eu nasci em novembro, em uma data que, para meus pais, avós, irmãos, amigas e amigos, costuma ser festejada para relembrar a alegria do meu nascimento. Na nossa cultura, festejamos aniversários como uma forma também de desejar aos aniversariantes felicidades futuras.

CARUARU, PE, 04.06.2022, BRASIL. Festa de São João na cidade de Caruaru - Felipe Correia/Divulgacão

Existem festas que são coletivas. Elas não fazem sentido apenas para uma pessoa, uma família, um pequeno grupo. São festas que atraem uma comunidade, um povo, uma cidade, um país.

Vejam como o Carnaval é celebrado no Brasil. Algumas pessoas podem, é claro, não gostar de Carnaval. Tem famílias que preferem passar longe da festa, viajando para outras cidades para descansar. Apesar disso, o Carnaval atrai gente do país inteiro que gosta de brincar, dançar, se fantasiar, desfilar em blocos e escolas de samba. É, portanto, uma festa coletiva.

O Brasil é um lugar com muitas festas coletivas. Algumas acontecem em praticamente todo o país, como é o caso do Carnaval ou do Natal, celebrado em dezembro. Outras fazem mais sentido para determinadas cidades e regiões.

No mês de junho, por exemplo, diversos lugares comemoram o dia de São João. As festas juninas (o nome é por causa do mês em que elas ocorrem) são muito populares em algumas cidades como Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. São tão importantes para o povo que as duas cidades chegam a disputar o título de realizadoras do "maior São João do Brasil".

Vocês sabiam que uma festa coletiva envolve muita coisa? O tipo de música que se escuta, as comidas que são feitas para a celebração, as danças realizadas, as roupas que as pessoas usam na ocasião. É por isso que a gente diz que essas festas fazem parte da cultura de um povo. E cultura não é só o livro que a gente lê, o filme que a gente assiste no cinema, a exposição exibida em um museu.

A cultura de um povo também inclui as comidas típicas, as vestimentas, as festas, as danças, as maneiras como esse povo reza, assiste a um jogo de futebol, conta histórias, tem medo de fantasmas, canta, dança e brinca.

Por tudo isso, é muito divertido conhecer algumas festas do Brasil. Elas ajudam a entender um pouquinho mais o nosso país e perceber que, como povo, temos uma cultura muito bonita e múltipla. A minha festa predileta talvez não seja a de uma pessoa que mora numa cidade distante de onde eu vivo. Essa diferença enriquece ainda mais a cultura de um povo. E conhecer coisas diferentes é, cá pra nós, uma aventura e tanto!

Por fim, faço uma revelação: a minha festa preferida é a do Carnaval. Gosto de brincar, cantar, dançar, me fantasiar. E a sua, qual é?

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma