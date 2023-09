Filme 'Folhinha, 60' celebra aniversário do mais longevo caderno infantil brasileiro

São Paulo

Uma das primeiras pessoas a serem entrevistadas pela Folhinha foi Gabriel Priolli. Ele hoje é jornalista e tem 70 anos. Na sua infância, ele foi tão fã do caderno que chegou a ter carteirinha de sócio do Clube Folhinha, uma espécie de grupo de leitores que a Folha mantinha.

Na ocasião da entrevista, Gabriel também teve um poema seu publicado na Folhinha. Isso tudo aconteceu em janeiro de 1964. O recorte de jornal com estes versos dele aparece em uma das cenas de "Folhinha, 60", filme especial que a TV Folha lança nesta quarta (6), e que traz mais coisas curiosas sobre a trajetória do caderno infantil, que faz aniversário na sexta (8).

O jornalista Gabriel Priolli mostra seu poema publicado na Folhinha em 1964 - Folhapress

"A gente quis fazer esse vídeo especial para marcar o aniversário de 60 anos da Folhinha, uma editoria com uma história muito importante dentro da Folha e também no cenário do jornalismo brasileiro", conta Beatriz Peres, editora da TV Folha.

"Entrevistamos o Gabriel, antigo leitor do caderno, e entrevistamos várias editoras da Folhinha, de diferentes fases, para contarem como elas trabalhavam e qual a importância de fazer jornalismo para crianças. E ouvimos também o Mauricio de Sousa, que criou e publicou na Folhinha."

Assista abaixo ao filme especial

Beatriz diz que este é um filme para crianças e adultos. "Todo mundo vai conseguir entender e acompanhar a trajetória da Folhinha", diz. "Folhinha, 60", ela explica, é um vídeo documental, assim como todos feitos pela TV Folha.

"Vídeos documentais são diferentes dos filmes de ficção, os mais comuns de ver no cinema e na sessão da tarde da TV, porque nós trabalhamos apenas com pessoas e histórias reais. Um filme de ficção tem situações e personagens inventados, que são criados por roteiristas e interpretados por atrizes e atores", diz.

"Folhinha, 60" não vai passar no cinema, mas vai estar disponível de graça no canal da Folha no Youtube. "A ideia é que daqui a muitos anos ainda vai ser possível encontrá-lo. Com esse vídeo, a gente conta um pouco da história do passado da Folhinha e ajuda a pensar também o futuro dela", afirma Beatriz.

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma