Dia do rock: Veja os 25 nomes de roqueiros mais populares entre os pets

São Paulo

Elvis não morreu. Ele está vivinho da silva e ainda é capaz de ficar horas a fio brincando de pegar a bolinha. Mesmo agora, em sua fase gordinha, ele ainda tem o mesmo temperamento agitado de quando era jovem. Charmoso, Elvis é amigável com todo mundo, seja com pessoas, seja com cachorros como ele.

Este Elvis de quem falamos é um buldogue de 3 anos de idade, batizado em homenagem ao astro do rock, Elvis Presley. Ele foi adotado pelo casal Carolina e Rodrigo Setti, e virou "irmão" de Guilherme, de 14 anos, e Vinicius, de 11.

O cão Elvis e o cantor Elvis Presley, de que os tutores são fãs - Arquivo Pessoal/REUTERS/American Movie Classics/Handout

Assim como Elvis, muitos outros bichos têm na certidão de nascimento um nome que faz referência a um músico ou musicista famoso no mundo do rock'n'roll. Neste Dia Mundial do Rock (13), um levantamento feito pela Dog Hero (plataforma que reúne serviços para pets no país inteiro) mostra os nomes de roqueiros mais populares entre cães e gatos brasileiros.

Elvis, por exemplo, é o oitavo nome mais comum entre os tutores que escolhem artistas internacionais —neste ranking, o vencedor é Bob Dylan. Na lista dos nacionais, a primeira posição é ocupada por Pitty, seguida de Leo Jaime.

Ringo não figura da lista da pesquisa, mas o nome do baterista dos Beatles foi escolhido para batizar o gato de Luisa Mascarenhas. Um dia, ela passava em frente a um pet shop e havia dois gatinhos numa gaiola exposta na fachada da loja, debaixo do sol.

"Fui para casa e fiquei pensando neles, aí voltei lá e só estava ele, todo estrupiado. Aí não consegui deixá-lo lá sozinho e o adotei", conta a tutora. O nome Ringo veio, claro, porque ela é fã de Beatles, mas também por uma razão adicional.

"Quando o encontrei, ele estava machucado, com uma infecção nos olhos, hérnia no umbigo. Então, como ele não era 'dos melhores', não podia ser o Paul [McCartney] ou o John [Lennon]. Tinha que ser um mais comum", brinca ela.

O gato Ringo, quando ainda era filhote, e o músico Ringo Starr, baterista dos Beatles - Arquivo Pessoal/ALERIE MACON/AFP

Hoje, Ringo tem 8 anos. Quando ainda era filhote, ganhou uma companheira, a Amélie. Luisa, que se casou com Leo Rodrigues, agora tem duas enteadas, a Liz, de 13 anos, e a Clara, de 10. Elas curtem Beatles e suas músicas favoritas são "Let It Be", "Hey Jude" e "Yellow Submarine".

"A gente gosta que tem vezes que o Lennon está calmo e fica raspando na gente, deixa fazer carinho e em raras situações vai no colo", diz Liz. "Mas não gostamos quando ele muda de humor de repente e começa a bater e morder", completa Clara.

Confira abaixo a lista de nomes mais comuns entre 2,5 milhões de animais cadastrados na plataforma Dog Hero. A pesquisa mostra que, entre os pets roqueiros, os sem raça definida são maioria, seguidos pelos shih tzu e pelos yorkshire terrier.

Top 25 artistas pet internacionais

Bob Dylan Freddie Mercury Bruce Springsteen Ozzy Cyndi Lauper Amy Winehouse/ Amy Lee Jimi Hendrix / Jimmy Page Elvis Presley Bono Alice Cooper John Lennon/ Jon Bon Jovi Pink Eddie Veder James Hetfield Janis Joplin David Bowie Axl Rose Chuck Berry Slash Kurt Cobain Roger Waters Paul Mccartney/ Paul Stanley Mick Jagger Angus Young Steven Tyler

Top 25 artistas pet nacionais

Pitty Leo Jaime Tony Garrido Lulu Santos Baby Tico Santa Cruz Raul Seixas Bruno Boncini Chorão Lucas Fresno Dinho Samuel Rosa Roger Moreira Roberto Frejat Cazuza Nando Reis Paulinho (Roupa Nova) Rita Lee Fernanda Takai Marcelo Camelo / Marcelo Falcão/ Marcelo D2 Lobão Thedy Corrêa Renato Russo André Matos Paulo Ricardo

