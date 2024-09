Você sabe o que faz um prefeito? E para que serve um vereador?

São Paulo

A cada quatro anos, os adultos votam para eleger os prefeitos e vereadores de suas cidades. Neste ano, o primeiro turno das eleições acontece em 6 de outubro, quando mais de 155 milhões de pessoas irão às urnas escolher seus próximos representantes.

Em cidades com populações maiores pode haver ainda um segundo turno, que é quando os dois candidatos mais votados na primeira rodada, disputam mais uma vez.

No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas a partir dos 18 anos, mas jovens com 16 podem se registrar e participar se quiserem, mas nesse caso é optativo.

Os novos vereadores e prefeitos ocuparão os cargos em 1º de janeiro de 2025. E você sabe o que cada um deles faz?

O prefeito

O prefeito cuida da cidade, do bem estar e dos interesses da população. Responsável pela segurança, saúde, educação e habitação, seu trabalho é como o de um diretor de escola.

O diretor cuida do funcionamento da escola, dos alunos, da contratação de novos professores, da segurança e da forma que o dinheiro é gasto, não? Pois, o prefeito faz o mesmo, só que em vez de uma escola, ele cuida de uma cidade inteira que pode ter até 10 milhões de pessoas.

Vista do Viaduto do Chá e do prédio da Prefeitura de São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

"O prefeito tem uma responsabilidade muito importante de saber quais são os problemas da cidade, de ouvir as pessoas e saber quais são os problemas que elas estão vivendo no dia a dia", diz Marta Mendes da Rocha, professora e cientista política.

Depois de ouvir esses problemas, ele tem de pensar em soluções para fazer a cidade funcionar melhor e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Qual é o trabalho dele?

É trabalho da prefeitura garantir que os animais sejam vacinados, que a luz da rua da sua casa funcione, que ônibus, metrô e trem funcionem e que, quando você for tomar uma vacina no posto de saúde, ela esteja disponível.

Organizar o trânsito, deixar as ruas sem buracos, planejar e construir prédios e parques, garantir vagas nas creches e escolas, coletar o lixo que fica em frente às casas e proteger as pessoas que moram na cidade... O prefeito cuida disso tudo.

Toda vez que você ver um carro escrito "GCM", saiba que são da Guarda Civil Municipal, e que o trabalho deles é cuidar da sua segurança.

Toda ajuda é bem-vinda....

Ser chefe da prefeitura significa muito trabalho. A boa notícia é que os prefeitos têm ajudantes: os vice-prefeitos e os secretários.

Os vice-prefeitos assumem o lugar do prefeito quando ele não está. "Se o prefeito tem que fazer uma viagem, se ele fica doente ou deixa a prefeitura por conta algum problema que acaba levando a saída antecipada dele, quem assume é o vice", afirma Marta, a cientista política.

Já os secretários municipais são os ajudantes que cuidam de áreas específicas da cidade, como do meio ambiente e dos hospitais.

Como explica Joscimar Silva, que é chefe de uma associação de pessoas que fazem pesquisas eleitorais, "a Secretaria de Educação se preocupa com a qualidade dos serviços oferecidos nas escolas do município". Marta lembra também que os prefeitos conversam com os secretários para saber sobre as os desejos da população.

E os vereadores, o que fazem?

Os vereadores trabalham na Câmara Municipal, em uma espaço chamado de gabinete. São eles que criam e analisam as leis municipais, como a de mudança do nome de ruas ou a forma como os prédios serão construídos, e ajudam a solucionar as reclamações da população.

Outra função desses políticos é supervisionar o prefeito, garantindo que o dinheiro que vai para a prefeitura por meio dos impostos seja usado da forma certa e nos assuntos mais necessitados.

Imagine que você tem um cofrinho com R$ 30 guardado, mas só pode gastar R$ 10 no mês e precisa comprar um presente para um amigo. Se você fosse o prefeito, os vereadores iriam garantir que comprasse um presente de até R$ 10 e economizasse o resto, já que esse foi o combinado.

Além disso, os vereadores também prestam serviços que chamamos de zeladoria. Se o seu bairro está sem luz ou se os ônibus pararam de passar na sua rua, é papel deles avisar o prefeito e seus ajudantes para que os problemas sejam resolvidos.

Cada cidade tem um número máximo de vagas para vereador. Em São Paulo, que tem mais de 11 milhões de pessoas, são 55 vereadores. Já em locais com até 15 mil habitantes, são só nove cadeiras disponíveis.