Saiba por que o escritor Dalton Trevisan é chamado de vampiro de Curitiba

Não sei se você já ouviu falar sobre um tal vampiro de Curitiba, que morou por décadas num casarão que parece um castelo assombrado na capital do Paraná. E tem mais. Dizem que ele acabou de publicar os seus primeiros livros para crianças.

Legal, né? Só que tem alguns exageros nesse parágrafo aí de cima. É um pouco estraga-prazeres dizer isso, mas nem tudo é 100% verdade.

Ilustração de Guazzelli para o livro 'Chuva',de Dalton Trevisan - Reprodução

A parte dos livros é real. Eles se chamam "Chuva" e "O Ciclista" e acabaram de ser lançados pela editora Reco-Reco, novo selo infantil da Record. A diferença é que as duas histórias não são apenas para crianças. Como costuma ocorrer com as boas obras ilustradas, as histórias podem ser lidas por todo mundo —meninos, meninas, adolescentes, adultos e quem mais resolver mergulhar pelas páginas.

Mas em breve a gente fala mais sobre esses títulos, porque imagino que você esteja curioso sobre a parte do vampiro. E, não, esse escritor não é uma criatura que se alimenta de sangue inocente. Aliás, muito longe disso. O nome dele é Dalton Trevisan e é um dos maiores autores da literatura brasileira e da língua portuguesa.

Essa história de vampiro começou porque seus textos costumam ser recheados de violência e de personagens sombrios, principalmente do submundo curitibano. Além disso, um dos seus livros mais famosos foi lançado em 1965 e se chama exatamente "O Vampiro de Curitiba".

Para ajudar na fama de mau, Dalton raramente é visto por aí, não dá entrevistas, não deixa que ninguém tire fotos dele, tem contato só com um grupo pequeno de pessoas e não aparece em público nem quando precisa receber prêmios importantes, como por exemplo o Camões, o mais importante troféu literário do nosso idioma, recebido por ele em 2012. O fato de ter acabado de completar 99 anos só aumenta essa aura vampiresca.

Muita gente vai dizer: mas existe conto do Dalton Trevisan para crianças? Os dois livros, de alguma maneira, tratam da morte. Mas fazem isso de uma maneira tão lírica, tão bonita e com tanta imaginação que são pequenos poemas em prosa. Acho que essa é uma maneira de renovar um público do Dalton

Quem conhece o autor, porém, diz que tudo isso não passa de folclore. Na verdade, ele não tem nada de assustador, é boa-praça, atencioso, adora assistir a filmes no streaming e comer bombons Sonho de Valsa. Sua literatura, formada sobretudo por contos muito curtos e diretos, também está longe de se limitar à violência, ao terror e ao sombrio. Prova disso são os novos "Chuva" e "O Ciclista", que já podem ser vistos na Bienal do Livro de São Paulo, que começou nesta sexta, dia 6.

"Os dois são muito poéticos. Mas a obra inteira dele tem momentos assim, com trechos que você olha e percebe que são versos", diz Augusto Massi. O escritor, crítico e professor de literatura brasileira na USP, a Universidade de São Paulo, é uma das pessoas que se correspondem com Dalton e foi o idealizador da dupla de livros ilustrados.

Ambos os contos não são inéditos e foram escritos originalmente na década de 1950, há quase 75 anos. Apesar de terem apenas cinco parágrafos cada um, são histórias densas e com um trabalho de escrita afiado e cuidadoso. Tudo é enxuto. Cada palavra é escolhida, exata, importante, encaixada. Toda letra desempenha uma função. É como se estivéssemos diante de uma orquestra com poucos instrumentos, mas todos afinados, muito bem ensaiados e feitos sob medida para tocar aquela música.

Isso fica claro em "O Ciclista", que fala de um personagem que pedala imerso no trânsito da cidade. A história, que ganha agora ilustrações de Odilon Moraes, começa assim: "Curvado no guidão lá vai ele numa chispa —e a morte na garupa". Não parece letra de rap? Não soa como música?

Ilustração de Odilon Moraes para o livro 'O Ciclista', de Dalton Trevisan - Reprodução

"Como você fica sempre em dúvida e nunca sabe se o ciclista morreu ou está sonhando, as imagens também vão por esse caminho", conta Moraes. "Tem um esfumaçado que é da imaginação, mas também do trânsito, do cinza, da cidade."

Já "Chuva" utiliza outro recurso. O texto costura diferentes pontos de vista para narrar um toró caindo pela metrópole. Às vezes surgem coisas muito pequenas, como sapatinhos sujos de lama e óculos embaçados. Em seguida, somos banhados por imagens grandes e revoltosas. "Um afogado afunda terceira vez no rio Belém", diz o texto. E o leitor perde o ar.

Tudo ganha uma cara de história em quadrinhos com as ilustrações de Eloar Guazzelli. "Toda obra literária pode ser transposta em imagens", fala o artista visual, que já adaptou nomes como Guimarães Rosa, Mário de Andrade e vários outros. "Mas ‘Chuva’ foi até mais fácil, porque a narrativa é uma sucessão de recortes bastante visuais", completa ele, citando uma técnica muito usada na poesia, o que faz do conto quase um poema em prosa.

Apesar de não falar com a imprensa, Dalton Trevisan autorizou que fosse publicado aqui o trecho de uma carta que ele escreveu para Augusto Massi sobre os dois lançamentos.

"Muito me desvaneceu os magníficos livrinhos", comentou ele. "Isso, sim, que é broinha de fubá mimoso —e logo uma cesta cheia. Me banhei em água de rosas com as ilustrações, toque perfeito de graça, alegria para os olhos."

E aí, parece a fala de um vampiro?

