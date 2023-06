'Cheias de Charme' e as Empreguetes devem ganhar filme logo, diz Leandra Leal

São Paulo

Pedido antigo dos fãs resilientes do folhetim "Cheias de Charme", exibida pela Globo em 2012, um filme sobre as protagonistas Empreguetes deve, enfim, sair do papel. É o que diz Leandra Leal, que integrou o trio protagonista da novela das sete.

Isabelle Drummond, Leandra Leal e Taís Araújo em cena da gravação do clipe "Vida de Empreguete" na novela "Cheias de Charme" - Estevam Avellar/Divulgação

"A gente está estruturando tudo para fazer o filme, desenvolvendo e tentando vender. A gente quer que isso aconteça, quer reencontrar essas personagens. É uma novela que, dez anos depois, ainda é muito falada", diz a atriz.

Ao lado de Taís Araujo e Isabelle Drummond, que integravam o grupo musical da trama, e de Cláudia Abreu, a vilã, ela vai entrar como produtora do filme, que atualmente busca um argumento e financiamento.

"Lá vou eu voltar a fazer aula de canto", se diverte Leandra, que falou com a Folha após uma reunião para amadurecer a ideia. Todas estão muito empolgadas, afirmou a atriz depois do reencontro do quarteto.

"Cheias de Charme" acompanhou Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, três empregadas domésticas que se conhecem por acaso e são unidas pelo sonho de fazer sucesso como cantoras. Do outro lado, há Chayene, cantora piauiense que amarga uma fase ruim e desconta sua frustração nas funcionárias.

Depois que um vídeo em que aparecem tirando sarro das patroas com a música "Vida de Empreguete" viraliza, elas mudam de vida. Redescoberta hoje pelas redes sociais, a canção virou meme e instigou os fãs a pedirem por uma reunião das Empreguetes.

Gogoia Sampaio, figurinista da novela, e Denise Saraceni, diretora, também estão envolvidas no projeto e já apareceram numa postagem em que Taís ensaiava o retorno da trama, no ano passado.