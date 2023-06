'Emily em Paris' tem filmagem atrasada devido à greve dos roteiristas nos EUA

São Paulo

Os fãs de "Emily em Paris" talvez tenham de esperar mais do que gostariam pela quarta temporada. Previsto para ser filmado no início do segundo semestre, o quarto ano da série teve seu cronograma atrasado devido à greve dos roteiristas em Hollywood.

A atriz Lily Collins em cena da terceira temporada de 'Emily em Paris' - Divulgação

De acordo com a revista americana Variety, o atraso nos planos é de cerca de dois meses, mas pode se estender caso a paralisação nos Estados Unidos continue. A ideia, agora, é filmar no início do outono no hemisfério norte, ou seja, no fim de setembro.

A Netflix, produtora de "Emily em Paris", não comentou o atraso. O streaming havia anunciado a nova temporada da série criada por Darren Star em janeiro do ano passado, antes mesmo de a terceira temporada chegar à plataforma, em dezembro.

A trama segue a personagem de Lily Collins, uma estrategista de redes sociais que se muda para Paris para trabalhar com grandes marcas de moda, e acompanha, além da vida pessoal da protagonista, os choques culturais que ocorrem em seu ambiente de trabalho.

Durante o último Festival de Cannes, no mês passado, a atriz Philippine Leroy-Beaulieu, que interpreta a chefe da protagonista, disse brevemente, ao passar por um tapete vermelho, que os planos para a quarta temporada estavam pausados e que a equipe estava esperando a resolução da greve dos roteiristas, que teve início em meados de maio.