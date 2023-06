Entenda por que Taylor Swift fará uma hora a menos de show no México

São Paulo

A apresentação de Taylor Swift no México, parte da "The Eras Tour", vai duramenos do que os outros shows da turnê, que têm exatas três horas e 13 minutos. Os ingressos para o evento, que acontecerá na Cidade do México, indicam que o show terá apenas duas horas. Apesar de ainda não haver uma explicação oficial, fãs da cantora teorizam que o motivo seja geográfico.

A cantora Taylor Swift - AFP

A cidade mexicana fica a 2.400 metros acima do mar, o ar fica mais rarefeito —ou seja, menos denso, o que diminui a disponibilidade de oxigênio, dificultando a respiração. Isso deve interferir na capacidade física da artista, ao aumentar seus batimentos cardíacos e sua frequência respiratória.

A duração dos shows no Brasil deve ser a regular, acima de três horas, e não teria porque ser diferente caso a redução tenha mesmo a ver com a altitude. Enquanto São Paulo está a apenas 760 metros acima do nível do mar, a capital carioca mal sai dele, com pouco mais de dois metros de altitude.