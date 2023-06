Miúcha: A Voz da Bossa Nova Quando Sáb. (17), às 20h30, no Cinesesc; qua. (21), no CCSP; sex. (23), às 20h, na Cinemateca Brasileira

Não deve ter sido fácil ser Miúcha: a filha de Sérgio Buarque de Holanda, a irmã de Chico Buarque, a mulher de João Gilberto. Não bastasse tudo isso, estudar em um colégio de freiras, educando-se para ser uma boa mãe de família.

O que não faltou foram sombras para superar. No entanto, o que nos mostra "Miúcha: A Voz da Bossa Nova" é outra coisa. Antes mesmo da voz vem o sorriso, presente durante a maioria do tempo neste documentário em que Daniel Zarvos e Liliane Mutti trazem uma pessoa em que a suavidade é o que dá o tom mais visível.

Imagem de arquivo que faz parte do documentário 'Miúcha: A Voz da Bossa Nova' - Divulgação

Não é um documentário inovador, nada disso. Talvez nem viesse ao caso. Mas extremamente aplicado na busca dos materiais. Filmes, fotos, aquarelas. E cartas.

As cartas narram o filme, e se há uma coisa certa aqui é que a boa formação valeu para que escrevesse belas cartas —com bela caligrafia, por sinal— que uma de suas irmãs lê ao longo do documentário, em que se expõe com uma clareza e uma delicadeza bem à altura de sua voz.

Caderno de Miúcha mostrado no documentário 'Miúcha: A Voz da Bossa Nova' - Divulgação

O mais é isso: as amizades e parcerias, Vinícius, Toquinho, Tom Jobim, naturalmente. O encontro musical num apartamento, bem à maneira da bossa nova, ou o show, no Brasil ou fora do Brasil. Um momento e um lugar (Rio de Janeiro, zona Sul) onde tudo poderia acontecer. Bastava chegar e, parece, sua carreira ia em frente. Miúcha se pergunta se isso aconteceria com ela.

É claro, o capítulo mais esperado diz respeito ao encontro com João Gilberto, o romance, o casamento. Um momento em que João Gilberto aparece particularmente feliz. Miúcha também, mas nela o riso é fácil. No marido, nem tanto. Um belo documento: uma espécie de carta de apresentação escrita por Jorge Amado ao amigo Sérgio, o pai da moça, apresentando e recomendando o noivo.

Ao casamento sucedem o nascimento de Isabel, a futura Bebel Gilberto, e os voos solo da cantora e uma parceria que, para ela, foi particularmente atroz. Sua figura, quando trabalha ao lado de João, se transforma: mais do que tensa, parece insegura.

O resultado do trabalho pode ter sido ótimo para a música, não para o casamento. Feita a separação, parece haver uma reconciliação com o mundo. Eis então Miúcha novamente aberta ao mundo, livre, ao que parece, entregue à filha, às amizades —com João Gilberto, inclusive—, à música.

Imagem de arquivo que faz parte do documentário 'Miúcha: A Voz da Bossa Nova' - Divulgação

Dela, Miúcha não se tornará um mito. Talvez tenha chegado depois de muita gente, inclusive de Astrud, primeira mulher de João. Isso parece nunca tê-la incomodado.

Essa leveza —assim ao menos é como aparece no canto, nas cartas e até nos desenhos— ela ao que parece carregará para sempre. E traz para dentro do documentário. Modesto também, e contente consigo mesmo. Prefere não brilhar, mas expor seu objeto da maneira mais extensa possível.