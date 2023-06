Filme da A24 vai mostrar casamento de Elvis e Priscilla Presley; veja trailer

São Paulo

A produtora A24 lançou o teaser para "Priscilla", o novo filme da diretora Sofia Coppola que estreia em outubro. O longa vai contar a história da relação entre Priscilla Presley, vivida por Cailee Spaeny, e Elvis Presley, papel de Jacob Elordi.

A cineasta Sofia Coppola - REUTERS

A obra se inspirou nas memórias escritas por Priscilla em 1985. De acordo com a sinopse, o filme vai mostrar "um lado desconhecido de um grande mito americano no longo romance e casamento entre Elvis e Priscilla".

É o primeiro filme de Coppola desde "On The Rocks", de 2020. "Priscilla" chega ao público depois do lançamento, no ano passado, de um filme dirigido por Baz Luhrmann sobre o rei do rock americano.