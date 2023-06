Folha debate gravidez na adolescência em pré-estreia do filme 'Derrapada'

São Paulo

A Folha realiza uma pré-estreia do filme nacional "Derrapada", dirigido por Pedro Amorim, nesta terça-feira (20), às 20h, no Espaço Itaú Frei Caneca. Gratuita, a sessão será sucedida por um debate com o diretor do longa-metragem e com os atores Nanda Costa e Matheus Costa.

A atriz Nanda Costa em cena do filme 'Derrapada' - Helena Barreto/Divulgação

O drama é uma adaptação do livro "Slam", de Nick Hornby, e conta a história de Samuca, interpretado por Matheus Costa. Ao descobrir a gravidez da namorada, Alicia, interpretada por Heslaine Vieira, da série "As Five", o jovem se sente culpado por repetir o mesmo deslize de sua mãe, Melina, personagem de Nanda Costa, que também engravidou na adolescência.

O filme foi exibido no 24º Festival do Rio e na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ambos realizados em 2022, e entrará em cartaz nos cinemas na quinta-feira, dia 22.

O debate após a pré-estreia será conduzido pelo jornalista Naief Haddad, repórter especial da Folha. Os ingressos ficam disponíveis com uma hora de antecedência e devem ser retirados na bilheteria do cinema.