Cinema brasileiro celebra 125 anos com maratona no Canal Brasil e no Telecine

Há exatos 125 anos, acontecia a primeira filmagem no Brasil. Por causa disso, 19 de junho se tornou o Dia do Cinema Brasileiro. O Cana Brasil celebra a data com a Maratona de 125 Anos do Cinema Brasileiro, que começa à meia-noite de segunda, com "Central do Brasil", e prossegue por oito dias seguidos.

Cena do filme "O Assalto ao Trem Pagador" - Divulgação

Entre os clássicos exibidos nesta segunda (19), estão "Limite" (12h30), "Vidas Secas" (14h30), "O Assalto ao Trem Pagador" (16h15) e "Cinema, Aspirina e Urubus" (20h05).

Canal Brasil, até 26/6

Dia do Cinema Brasileiro

Maratona de filmes nacionais, com "Alemão 2" (12h, 16 anos), "Medusa" (14h, 16 anos), "Medida Provisória" (16h20, 14 anos), "Tô Ryca 2" (18h20, 12 anos), "Desapega" (20h15, 10 anos) e "Eduardo e Mônica" (22h, 16 anos).

Telecine Premium, a partir de 12h

Um Ano Inesquecível: Inverno

Uma garota viaja a contragosto, com os pais, para uma estação de esqui no Chile. Mas lá ela conhece novos amigos e um possível amor. Baseado em um conto de Paula Pimenta. Com Maitê Padilha, Letícia Spiller e Michel Joelsas.

Amazon Prime Video, 12 anos

O Sexo dos Anjos

A novela de Ivani Ribeiro, exibida pela Globo na faixa das seis entre 1989 e 1990, estreia no canal. Com Isabela Garcia, Felipe Camargo e Silvia Buarque. Exibição de segunda a sábado; aos domingos, maratona a partir da meia-noite.

Viva, 14h40, 10 anos

Especial ADC + Canal Brasil

As atrizes Sophie Charlotte, Karine Teles e Julia Stockler e o diretor Hsu Chien participam de bate-papo sobre os 125 anos do nosso cinema, comandado por Digão Ribeiro e Maria Clara Senra.

Youtube e Facebook do AdoroCinema e plataformas de áudio, 19h

Roda Viva

O médico Marco Antonio Zago, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e ex-reitor da USP, é o entrevistado.

Cultura, 22h, livre

Pureza

Dira Paes encarna Pureza Lopes Loyola, a mulher que lutou para resgatar o filho escravizado na Amazônia.

Globo, 22h25, 14 anos