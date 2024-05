Perfis com retratos de dançarinos de Madonna surgem em app de pegação

São Paulo

Quem estiver passeando pela orla de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace, e resolver, por acaso, abrir o Grindr, aplicativo de pegação gay, vai encontrar opções célebres no cardápio da plataforma.

O hotel carioca abriga Madonna e sua equipe, e perfis com fotos de dançarinos da cantora vêm sendo vistos no aplicativo, a exemplo de Bob, the Drag Queen —performer que participa já tradicionalmente dos shows da "Celebration Tour" ao lado da rainha do pop—, James Vu Anh Pham e Jaxon Willard.

Perfil no Grindr com foto de Bob, the Drag Queen, que se apresenta com Madonna - Reprodução

Não é possível afirmar se as contas são falsas ou verdadeiras, ou seja, alguém pode usar a foto de um performer em seu perfil. O Grindr é o aplicativo mais popular para encontros sexuais na comunidade gay.

Madonna se apresenta na praia de Copacabana de graça, neste sábado, no show de encerramento da "Celebration Tour", que comemora suas quatro décadas de carreira.

Em paralelo, curtir o Rio de Janeiro tem sido uma das atividades dos profissionais que estão com a diva pop.

Parte da equipe comemorou o aniversário do bailarino Marvin Gofin numa festa na piscina do hotel Copacabana Palace, onde todos estão hospedados, com bolo, caipirinha e mergulhos, tudo registrado nas redes sociais. Eles vestiam camisetas estampadas com o rosto de Gofin, que se apresentará com Madonna no palco durante o show.