Ingressos para Taylor Swift são vendidos por até R$ 6.000 em sites paralelos

São Paulo

Sites já começaram a venda paralela de ingressos para o show da cantora Taylor Swift no Brasil, prática que é ilegal.

Os valores das entradas para a apresentação da cantora no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, variam de R$ 1.471 a R$ 6.000. Em São Paulo, vão de R$ 2.300 a R$ 4.000. Em um dos sites, quase 600 ingressos foram postos à venda.

Taylor Swift em show de sua turnê 'The Eras Tour', em março - Suzanne Cordeiro/AFP

Os preços são maiores do que aqueles dos pontos oficiais de venda de ingressos. No Rio, os ingressos vão de R$ 480 a R$ 950. Já em São Paulo, eles variam de R$ 380 a R$ 1.050

Para conseguir ingressos para o show da cantora, fãs enfrentam até mesmo a violência de cambistas. Eles relataram no Twitter na noite deste domingo (11) conflitos nas filas organizadas na frente dos estádios Allianz Parque, em São Paulo, e do Engenhão no Rio de Janeiro.

Uma postagem do perfil Ste (@borns1ng3r) mostra uma discussão entre o que seriam fãs da cantora e cambistas, na fila do Engenhão. Outra postagem retrata confusão na fila do Allianz Park. Por volta das 19h, a Polícia Militar teria ido à porta do estádio, mas deixado o local poucos minutos depois, "sem resolver nada", de acordo com postagem com vídeo no perfil Choquei.

No dia 2 deste mês, Taylor anunciou o braço latino de sua turnê "The Eras Tour", que prevê três três shows em território nacional —dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

A compra de ingressos para o show da cantora está disputada, com fila virtual que chegou a 1 milhão de pessoas por volta das 10h desta sexta-feira (9). Às 10h34, os ingressos da pré-venda para clientes C6 Bank já estavam esgotados.

A venda foi dividida em três partes. Quem comprou ingresso para os shows de 2020 da cantora pôde comprar os novos antes de todo mundo, na terça-feira. As apresentações que aconteceriam naquele ano foram canceladas.

Clientes C6 Bank Mastercard vieram em seguida na fila e puderam adquirir as entradas nesta sexta-feira. As vendas gerais começaram às 10h desta segunda (12).