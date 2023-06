Kendrick Lamar se apresenta em São Paulo em novembro; confira data e preços

São Paulo

Kendrick Lamar, um dos nomes mais relevantes do rap contemporâneo, fará show em São Paulo.

Confirmado no segundo dia do festival GPWeek, o americano se apresenta em 5 de novembro, no Allianz Parque, zona oeste da capital paulista.

O rapper americano Kendrick Lamar - AFP

O evento, que antecede a etapa do Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil, recebe no mesmo dia o cantor de R&B e jazz Thundercat e o duo de pop eletrônico Sofi Tukker.

A venda de ingressos para o dia 5 de novembro começa na quarta-feira (28), ao meio-dia, pela Eventim, e a partir das 13h na bilheteria oficial do festival, no portão A do Allianz Parque.

O valor das entradas varia de R$ 390 (inteira) na cadeira superior até R$ 1.990 (inteira no setor Paddock, na frente do palco).

Para o dia 4 de novembro já foram anunciados shows de Halsey, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia e JXDN.

Essa é a segunda edição do GPWeek.