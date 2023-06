São Paulo

Desvendar todos os segredos de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" é uma missão quase impossível. Ainda que o jogador tente, algum detalhe desse impressionante mundo criado pela Nintendo inevitavelmente passará batido.

Entre as diversas pequenas histórias que o jogador pode encontrar no reino de Hyrule, uma chamou a minha atenção. Não só por mostrar o nível de atenção que os desenvolvedores tiveram com a sequência de "Breath of the Wild", mas também pelo que ela significa para o jogo como um todo.

Durante minha primeira visita a Hateno, encontrei o pequeno Teebo no portão de entrada do vilarejo. Ao falar com ele, a criancinha contou que estava fazendo a guarda da cidade, já que seu pai estava trabalhando longe dali.

O pequeno Teebo na entrada de Hateno em 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' - Reprodução

O personagem faz uma pequena referência a "Breath of the Wild", jogo no qual Thadd, pai de Teebo, fazia a função de guardião improvisado do vilarejo. A história poderia parar por aí e já seria uma interessante ligação com o jogo anterior, mas fiquei curioso para saber o que teria acontecido com aquele bravo fazendeiro.

Investigando um pouco mais, ainda em Hateno, encontrei a mãe de Teebo, Tamana. Ela contou que estava ajudando o filho a proteger a cidade e que seu marido estaria em Lookout Landing, um dos primeiros povoados que o jogador descobre no jogo, para ajudar a proteger o reino. Corri (na verdade, me teletransportei) para lá e fui procurar o bom e velho Thadd.

E lá estava ele, ajudando a proteger o local, como ele fazia em Hateno, mas agora sem o mesmo entusiasmo. Thadd falava de sua vila com carinho e demonstrava preocupação com Teebo e Tamana.

Como ainda estava no começo da aventura, imaginei que eventualmente apareceria alguma missão para reunir a família. No entanto, mais de 100 horas de jogo depois, ela não apareceu. Por mais que Link seja capaz de resolver todo tipo de problema no reino, não há como reunir Thadd com sua família.

Essa triste história de separação e saudade foi colocada no game pelos desenvolvedores para incentivar o jogador a conhecer a cidade de Hateno, mas também dá uma interessante perspectiva sobre a dimensão da própria aventura de Link. Por mais que você queira, será quase impossível desvendar todos os segredos e resolver todos os problemas de Hyrule.

Funciona como uma lembrança dos desenvolvedores de que a aventura de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" é para ser aproveitada no ritmo que o jogador desejar. Há tanta coisa para fazer que é quase impossível completar tudo, mas isso não é um problema. A diversão não está em terminar a jornada, mas no caminho que o jogador percorre.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Street Fighter 6

(PC, Xbox Series S|X, PS4, PS5)

No que deve ser um dos principais jogos de luta dos próximos anos e da franquia como um todo, "Street Fighter 6" chegou na sexta-feira (2) agradando fãs de longa data e criando interesse em um potencial público novo. O maior esforço nesse sentido foi a adoção de um esquema de controles chamado "moderno". Em vez de fazer combos tradicionais, como "meia-lua e soco", o jogador iniciante pode usar atalhos para aplicar golpes especiais. E, além das lutas tradicionais, o game acrescenta o divertido modo "World Tour", no qual o jogador pode criar seu próprio lutador –com roupas e golpes próprios– e explorar uma região inspirada na Times Square para entrar em missões que lembram a série "Yakuza".

Imagem do jogo "Street Fighter 6", da Capcom - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

O evento da Apple que revelou o headset Vision Pro nesta segunda (5) teve um segmento voltado para os games. A empresa anunciou um software para a portabilidade de jogos para MacOS e uma série de títulos que serão compatíveis com o sistema no futuro —Hideo Kojima, da série "Metal Gear Solid", apareceu para anunciar que "Death Stranding" será lançado para Mac.

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou na quinta-feira (1º) o novo Meta Quest 3, headset de realidade mista. O anúncio foi seguido de um evento voltado para os jogos que estarão disponíveis na plataforma, como "Samba de Amigo", "Bulletstorm" e "PowerWash Simulator". O produto começa a ser vendido no terceiro trimestre deste ano por US$ 499.

O desenvolvimento de "Redfall", jogo para Xbox que está entre os piores avaliados deste ano, teve uma "direção confusa, desgastes frequentes e falta constante de funcionários", segundo reportagem da Bloomberg. Os desenvolvedores ainda esperavam que a compra da ZeniMax (dona do Arkane Studios, responsável pelo "Redfall") pela Microsoft fizesse com que o projeto fosse cancelado ou reiniciado.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, deve se reunir nesta semana com o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, para discutir o bloqueio da compra da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões no Reino Unido, segundo a Bloomberg.

O CEO da Sony, Kenichiro Yoshida, disse em entrevista ao Financial Times que cloud gaming, o streaming de jogos pela nuvem, ainda é tecnicamente complicado, principalmente por conta da latência (tempo de resposta). "Acho que a nuvem em si é um modelo de negócios incrível, mas, quando se trata de jogos, as dificuldades técnicas são altas", afirmou.

Vários eventos de games estão marcados para os próximos dias. Veja a agenda: Summer Game Fest: quinta-feira (8), às 16h Day of the Devs: quinta-feira (8), às 18h Devolver Direct: quinta-feira (8), às 19h Tribeca Games Spotlight: sexta-feira (9), às 16h Wholesome Direct: sábado (10), às 13h Xbox Games Showcase: domingo (11), às 14h PC Gaming Show: domingo (11), às 17h Ubisoft Forward: segunda-feira (12), às 14h Capcom Showcase: segunda-feira (12), às 19h



Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

6.jun

"Diablo IV": R$ 349,90 (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Amnesia: The Bunker": preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S*)

8.jun

"Harmony: The Fall of Reverie": preço não disponível (PC, Switch)

"MotoGP 23": R$ 199,50 (Switch), R$ 249,50 (PS 4/5, Xbox One/X/S), preço não disponível (PC)

*Disponível no Xbox Game Pass