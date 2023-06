Netflix tem aumento de assinaturas após combater compartilhamento de senhas

Reuters

As assinaturas diárias da Netflix nos Estados Unidos saltaram após a empresa iniciar no dia 23 de maio um combate ao compartilhamento de senhas, mostram dados da empresa de pesquisa Antenna. A informação fez as ações da companhia subirem cerca de 3% nesta sexta-feira, dia 9.

A Netflix passou a regular o compartilhamento de senhas de contas para procurar novas maneiras de ganhar dinheiro em um mercado saturado e uma economia difícil. É uma reviravolta drástica para uma plataforma que já incentivou a prática ao publicar no Twitter "Amar é compartilhar uma senha".

Logotipo da Netflix na sede em Los Angeles, Califórnia - Patrick T. Fallon - 14.set.22/AFP

A pioneira do streaming viu seus quatro maiores dias de aquisição de usuários nos EUA depois que a mudança entrou em vigor, afirmou a Antenna.

O pico recente também excedeu os níveis observados durante as restrições iniciais da pandemia nos Estados Unidos, em março e abril de 2020, de acordo com a empresa de pesquisa.

A Antenna obtém informações de coletores de dados terceirizados que rastreiam recibos de compras online, crédito, débito e detalhes de dados bancários mediante permissões.

De acordo com as novas regras, os usuários nos EUA podem adicionar um membro fora de suas casas por uma taxa adicional de US$ 8 por mês. A estratégia parece ter valido a pena, pois a empresa registrou quase 100 mil assinaturas diárias em 26 e 27 de maio, de acordo com a Antenna.