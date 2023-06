Esqueça 'Succession', 'Ted Lasso' e afins; veja séries antigas de sucesso no streaming

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

A edição de hoje para você que, como a minha xará e colunista desta Folha Bia Braune, foi escaldado pelo hype em torno de uma série e agora tem medo de água fria. Contra isso, preparei uma seleção de seriados que fizeram sucesso e foram cancelados faz tempo. Assim, você assiste tranquilo sem ter que fugir de spoilers e ler trocentos artigos de opinião.

Separei a lista em duas categorias: para quem tem menos tempo (episódios de 30 minutos) e para quem tem mais (1 hora):

Tem 30 minutos?

"Mad About You"



Apesar de ter durado sete temporadas, acumular 164 episódios, de 1992 a 1999, ter ganhado 12 Emmys e 4 Globos de Ouro, "Mad About You" caiu em tal buraco de memória que um revival com 12 episódios em 2019 não foi assistido por quase ninguém. Mas se o que você busca é uma série de ritmos regulares e episódios curtos, é uma boa opção.

Helen Hunt e Paul Reiser são Jamie e Paul Buchmann, um jovem casal nova-iorquino, ela, relações públicas, ele, documentarista. Os criadores da série uma vez a descreveram como sendo sobre a conversa que um casal tem no táxi na volta para casa depois de uma festa, e é exatamente esse o tom das histórias: íntimo, como as fofocas e piadas internas de pessoas que se conhecem muito bem.



As sete temporadas estão disponíveis no Prime Video (164 episódios de 22 min cada um). A primeira temporada também está no ClaroVideo.



"Frasier"



Frasier Crane (Kelsey Grammer), um dos frequentadores do bar de Sam Malone em "Cheers", deixa Boston após seu divórcio e volta para sua cidade natal, Seattle. Lá, passa a morar com o pai, o policial aposentado Martin (John Mahoney), com quem tem muito pouco em comum, e a cuidadora dele, Daphne Moon (Jane Leeves). Completam o elenco regular os colegas de Frasier na rádio onde ele, um psiquiatra, apresenta um programa em que dá conselhos à audiência, e Niles (David Hyde Pierce), seu irmão mais novo, também psiquiatra. A série vai ganhar um revival em breve, com Grammer, mas sem Hyde Pierce.



As 11 temporadas estão disponíveis no Paramount+. 264 episódios de 22 min cada um.



"Jeannie É Um Gênio" e "A Feiticeira"



Se você quer fugir do hype, que tal séries que terminaram há mais de 50 anos? Os dois clássicos dos anos 1960 sobre mulheres superpoderosas e seus maridos normais cujas vidas são igualmente facilitadas e complicadas pelas habilidades mágicas de suas esposas estão, inclusive, disponíveis num sistema mais "old school": no PlutoTV, um serviço gratuito de streaming com anúncios, há um canal para cada uma dessas séries, passando episódios em sequência, 24 horas por dia. Não é preciso nem escolher qual episódio assistir!



As cinco temporadas de "Jeannie" (139 episódios de 25 min cada um) estão na Globoplay e no PlutoTV, com anúncios. As cinco primeiras temporadas de "A Feiticeira" (168 dos 254 episódios, de 25 min cada um) estão no Prime Video e no PlutoTV, com anúncios.

Para quem tem 1 hora…

"Buffy: A Caça-Vampiros" e "Angel"



Sempre dá pra achar na internet alguém que esteja disposto a gritar com você (em concordância ou discordância) sobre "Buffy" e "Angel", os maiores sucessos de Joss Whedon antes de sua ascensão ao universo Marvel e queda no MeToo. Mas o que esse fandom mostra é que há algo de atemporal nessas duas séries de fantasia e seus efeitos especiais lo-fi.

"Buffy" acompanha a jovem Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), uma colegial californiana que descobre ser a mais nova Caçadora, escolhida pelo destino para lutar contra o mal. Para sua sorte ou azar, Buffy se muda com a mãe para a cidade de Sunnydale, que fica bem em cima de um portal do inferno, um "hotspot" para demônios, vampiros e outros seres malignos, os quais ela deve combater com a ajuda de seu Observador, Giles (Anthony Stewart Head), e seus amigos leais Willow (Alysson Hannigan) e Xander (Nicholas Brendon).

Para complicar a situação, Buffy se apaixona por Angel (David Boreanaz), um vampiro que foi condenado a recuperar sua alma e lidar com todo o mal que já causou. No fim da terceira temporada, Angel se muda para Los Angeles e ganha a própria série, que teve cinco temporadas.



As sete temporadas de "Buffy" (144 episódios de 42 min cada um) e as cinco temporadas de "Angel" (110 episódios de 42 min cada um) estão disponíveis no Star+ e na Globoplay.



"Monk"



É fácil de esquecer, 13 anos após seu último episódio ir ao ar, que em meados dos anos 2000 "Monk" foi um "juggernaut", um monstro de audiência e de premiações.

O encanto da série está em sua estabilidade: não há grandes episódios revolucionários dignos do selo de "prestige TV", nem etapas tão ruins que afetem negativamente a série como um todo. Basicamente, Adrien Monk (Shalhoub) tem um colapso nervoso após a morte da esposa, Tracy, num atentado a bomba (ela era jornalista). A tragédia exacerba problemas psíquicos do policial da força de San Francisco, que se isola por muitos anos, até que uma cuidadora, Sharona (Bitty Schram), consegue fazê-lo voltar a sair de casa. Ele então se torna detetive particular e consultor da polícia em casos particularmente complicados, em que seus poderes de observação se tornam cruciais. Todo episódio traz um novo mistério, uns desenganos, uma solução que só Monk poderia encontrar. Uns 45 minutos bem gastos.



As oito temporadas da série (125 episódios de cerca de 42 min) estão disponíveis no Prime Video.



"Jane The Virgin"



É difícil recomendar algo que fuja do hype e esteja na Netflix porque, como o serviço é muito maior que os demais, tudo o que cai lá e minimamente captura atenção vira objeto de hype (cf. a segunda vida que séries como "Friends" e "The Office" ganharam após entrarem no catálogo). "Jane The Virgin", porém, parece continuar voando sob o radar, como fez enquanto estava no ar, apesar da boa recepção da crítica. "Jane" é uma telenovela ao estilo latino (baseada em uma novela venezuelana, então não se pode dizer que seja um novelão mexicano), mas é também uma paródia de telenovelas e romances com fortões descamisados na capa.

Jane Villanueva (Gina Rodriguez) prometeu à avó que se casaria virgem. Porém, é acidentalmente inseminada artificialmente e engravida de Rafael Solano, o herdeiro de uma rede de hotéis de luxo da cidade, e agora os dois precisam criar o filho juntos. Em meio aos acontecimentos mais fantásticos e novelísticos, a relação de Jane, sua mãe, Xiomara (Andrea Navedo), e sua avó, Alba (Ivone Coll), ancora a série na realidade, tornando as reviravoltas mais realistas e tocantes.



As cinco temporadas (100 episódios de cerca de 43 min) estão na Netflix.



"Fringe"



Esta talvez não seja indicada para quem se frustrou com "Lost", por compartilhar de seu DNA: também foi criada por J.J. Abrams, com Alex Kurtzman e Roberto Orci, seus parceiros de Star Trek.

A agente do FBI Olivia Dunham (Anna Torv) se junta ao cientista maluco Walter Bishop (John Noble) e ao filho dele, Peter Bishop (Joshua Jackson), em uma nova força-tarefa da polícia federal americana que usa métodos científicos experimentais para investigar casos paranormais. Ao longo de cinco temporadas, os investigadores se enrolam em realidades e linhas do tempo paralelas e outros problemas que podem ou não estar relacionados à megacorporação Massive Dynamics, fundada pelo ex-parceiro de Walter, William Bell (Leonard Nimoy, o eterno sr. Spock)



As cinco temporadas (100 episódios de até 50 min) estão na HBOMax

O que está chegando

"Avatar: O Caminho da Água"

Muitos duvidaram, mas James Cameron fez acontecer: a primeira de quatro sequências prometidas de "Avatar" chegou aos cinemas em dezembro do ano passado e agora chega ao streaming.

Na Disney+, 192 min

"Eu Nunca"

Chega ao fim a história de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) e suas desventuras amorosas colegiais narradas por John McEnroe.



A quarta e última temporada estreou nesta quinta (8) na Netflix. 10 episódios

"Entre Estranhos"



Danny Sullivan (Tom Holland), preso após um tiroteio em Nova York em 1979, é entrevistado pela investigadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried) e vai aos poucos revelando detalhes de sua vida até resolver um grande mistério. Inspirado no livro de não ficção "The Minds of Billy Milligan".



Os três primeiros episódios estreiam nesta sexta (9), na AppleTV+. Os sete seguintes vão ao ar um por semana, às sextas.

"Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História"



Dirigido por Eva Longoria, conta a história real de Richard Montañez (Jesse Garcia), um zelador que afirma ter criado o sabor picante do salgadinho Cheetos.



Disponível a partir desta sexta (9) na Star+ e na Disney+. 99 min.

Veja antes que seja tarde

"Ran"

O clássico de Akira Kurosawa deixa a Mubi no dia 14. 154 min

"A Colina Escarlate"

Romance gótico de Guillermo Del Toro, com Mia Wasikowska, Jessica Chastain e Tom Hiddleston, deixa a Lionsgate+ neste mês. 119 min

"Mad Men"

A série-símbolo da televisão de altíssima qualidade deste século deixa a HBOMax no próximo dia 14. Sete temporadas, 92 episódios.