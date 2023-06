Onde ver 'Chevalier', cinebiografia de um músico negro do século 18

São Paulo

Joseph Bologne nasceu em 1745 na ilha caribenha de Guadelupe, filho de um fazendeiro francês com uma escravizada negra. Levado a Paris ainda menino, ele se tornou um grande violinista e compositor, além de exímio esgrimista, apesar de discriminado por causa da cor de sua pele.

Cena de 'Chevalier', do Star+ - Divulgação

Sagrado Cavaleiro de São Jorge pela rainha Maria Antonieta, ele tem a história contada em "Chevalier", filme que não estreou nos cinemas brasileiros.

Star+, 14 anos

Alguém em Algum Lugar

Já está disponível a segunda temporada da elogiada sitcom em que a comediante e cantora Bridget Everett faz uma mulher que tenta se encaixar na vida pacata do estado americano do Kansas.

HBO Max, 16 anos

Sangue Negro

Daniel Day-Lewis ganhou o segundo Oscar de melhor ator por este filme de 2007 de Paul Thomas Anderson. O britânico interpreta um inescrupuloso empresário do ramo do petróleo no início do século 20.

Netflix, 14 anos

Parabéns, Chris Pratt

Para celebrar os 44 anos que o ator completa nesta quarta, o canal exibe os três títulos da franquia "Jurassic World" estrelados por ele —"O Mundo dos Dinossauros" (17h40), "Reino Ameaçado" (19h50) e "Domínio" (22h).

Telecine Premium, a partir de 17h40, 12 anos

A Vida Invisível

Destaque da maratona de oito dias que comemora os 125 anos do cinema brasileiro, o filme de Karim Aïnouz venceu a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes de 2019 e representou o Brasil no Oscar do ano seguinte. Com Carol Duarte e Julia Stockler.

Canal Brasil, 22h50, 16 anos

18º CineOP

A Mostra de Cinema de Ouro Preto disponibiliza dezenas de filmes online, que podem ser vistos na plataforma Itaú Cultural Play, na TV UFOP e no Canal Educação. Entre os destaques, "Paulinho da Viola, Meu Tempo É Hoje", de Izabel Jaguaribe, "O Cangaceiro da Moviola", de Luís Rocha Melo, e "Não É a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor", de Luís Carlos de Alencar.

Cineop.com.br, grátis, até 26 de junho