Onde ver 'Invasão Secreta', série da Marvel sem super-heróis e com elenco de peso

Baseada na série em quadrinhos de mesmo nome, "Invasão Secreta", a nova série da Marvel, começa quando o agente Nick Fury, vivido por Samuel L. Jackson, descobre que seres que mudam de forma estão se infiltrando na Terra. Mas as criaturas não são o único perigo que ele e seus aliados irão enfrentar.

Samuel L. Jackson em cena de 'Invasão Secreta', do Disney+ - Divulgação

Sem super-heróis, a série ainda tem Olivia Colman, Martin Freeman e Ben Mendelsohn.

Disney+, 14 anos

Swagger

Estreia da segunda temporada da série sobre um jovem prodígio do basquete, produzida pelo astro da NBA Kevin Durant. Episódios às sextas.

Apple TV+, 12 anos

Queenmaker: Criando uma It Girl

Na primeira década deste século, quando socialites como Paris Hilton reinavam na mídia, um blogueiro misterioso se infiltrou na elite de Nova York. O documentário revela sua identidade.

Star+, 16 anos

Jimmy Vestvood – Um Quase Super-Herói Americano

Na comédia exclusiva da plataforma, um policial iraniano se muda para os Estados Unidos, onde é confundido com um terrorista. Contratado como segurança por um político, ele se envolve em uma trama que pode detonar a guerra.

Looke, 16 anos

Caça Joia

A nova temporada do programa sobre novos talentos da música brasileira enfoca o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. No episódio, o apresentador Chinaina recebe o rapper e ator Guthierry.

Futura, 21h15, livre

Armageddon Time

No início dos anos 1980, um garoto judeu de Nova York faz um amigo negro e descobre que há um abismo entre eles. O filme semiautobiográfico de James Gray tem Jeremy Strong, Anne Hathaway e Anthony Hopkins no elenco.

Telecine Premium, 22h, 16 anos

Globo Repórter

As rotas turísticas de Santa Catarina são o assunto da semana. Entre as atrações, o cultivo da uva Goethe no sul do estado e uma "paleotoca", um esconderijo cavado por um animal pré-histórico.

Globo, 22h25, livre