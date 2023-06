Onde ver 'The Righteous Gemstones', que parece 'Succession' cômica

São Paulo

A terceira temporada desta elogiada série parece uma versão cômica de "Succession". Dois irmãos e uma irmã estão no controle da corporação fundada pelo pai. Só que ele ainda está vivo, e essa empresa é, na verdade, uma grande igreja evangélica, que conquistou milhões de fiéis graças a seus programas na TV.

Obcecada por sucesso e dinheiro, a ganância da família Gemstone só é superada por sua estupidez. Com John Goodman e Danny McBride. Dois novos episódios todo domingo; quatro já estão disponíveis.

Cena da série 'The Righteous Gemstones' - Divulgação

HBO, 23h, e HBO Max, 16 anos

Outlander

Na sétima temporada da série, começa a guerra pela independência dos Estados Unidos, afetando a família da protagonista Claire, papel de Caitríona Balfe. Um novo episódio todo domingo; dois já estão disponíveis.

Caitriona Balfe e Sam Heughan em 'Outlander' - Divulgação

Star+, 16 anos

A Energia do Futuro

O repórter Rodrigo Piscitelli vai ao interior do Ceará e da Bahia e mostra como as energias eólica e solar, renováveis, podem transformar o Nordeste no maior produtor de eletricidade limpa do Brasil.

Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE) - Divulgação Eólica Brasil

Cultura, 16h, livre

Meu Grande Casamento Italiano

Nesta comédia produzida na Itália, um rapaz leva seu noivo para conhecer seus pais conservadores, que moram num castelo e nem sequer sabem que têm um filho gay.

Cena de 'Meu Grande Casamento Italiano' - Divulgação

Lifetime, 21h, 12 anos

Uma Ladra Sem Limites

Nesta comédia, Jason Bateman faz um homem que tem o cartão de crédito clonado. Ele vai atrás da fraudadora, vivida por Melissa McCarthy.

Melissa McCarthy e Jason Bateman em cena do filme 'Uma Ladra sem Limites' - Divulgação

Telecine Fun, 22h, 12 anos

Canal Livre

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, discorre sobre o combate à fome e à desigualdade.

O ministro Wellington Dias - Evaristo Sa/AFP

Band, 0h, livre

O Contador

Ben Affleck interpreta um homem que tem um distúrbio dentro do espectro do autismo. Por causa de sua habilidade matemática, ele acaba fazendo a contabilidade de organizações criminosas.

Ben Affleck em cena de 'O Contador' - Divulgação

Globo, 0h15, 14 anos