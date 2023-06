Estátuas de Neverland, que pertenciam a Michael Jackson, estão à venda

São Paulo

Estátuas de bronze da coleção particular de Michael Jackson, morto em 2009, serão vendidas pela Noble Art Lovers. As 28 peças estão expostas no rancho Neverland, em Santa Bárbara, no estado americano da Califórnia, onde morava o cantor.

As obras já haviam sido colocadas à leilão em abril de 2021, como uma coleção. Na época, a empresa queria arrecadar US$ 2,5 milhões, equivalentes a cerca de R$ 12 milhões, pelo conjunto. Alguns compradores demonstraram interesse, mas nenhum fechou negócio, disse a empresa ao portal TMZ.

Agora as esculturas voltam ao mercado, mas para serem vendidas individualmente.

Estátua 'Hora de Correr', no rancho Neverland; peça está sendo vendida por US$ 25 mil (R$ 20 mil) - Divulgação

Muitas das obras representam figuras infantis. Alguns dos títulos são: "Crianças em Balanço na Árvore", "Jovem Garoto e seu Companheiro" e "Menino Tocando Sino". Há, também, personagens como a Minnie Mouse e a estrela de cinema Marilyn Monroe, que aparece na pose do vestido branco esvoaçante, tirada do filme "O Pecado Mora ao Lado".

O valor da maioria das obras ultrapassa os cinco dígitos. A estátua "Crianças em Balanço na Árvore", por exemplo, está sendo vendida por US$ 150 mil (R$ 720 mil), enquanto a peça de Marilyn Monroe custa US$ 50 mil (R$ 240 mil).